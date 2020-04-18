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Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

В странах мира, в которых зарегистрирован коронавирус, умерли уже более 150 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На момент публикации сообщения, в мире насчитывалось 153 822 смертей. Больше всего летальных исходов — в США, где умерли 36 773 человека. В Италии — 22 745, в Испании — 20 002. При этом по-прежнему самое большое количество выявленных случаев заболевания — в США, где количество диагнозов достигло почти 700 тыс.

По всему миру сейчас насчитывается более 2,2 млн человек, у которых была выявлена инфекция.

По данным российского оперативного штаба, в стране из 32 тыс. заболевших 273 человека умерли.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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