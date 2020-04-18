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Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313 человек, за последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 18 апреля.

Днем ранее в России был зафиксирован 41 летальный исход.

По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человек в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710. За все время пандемии коронавируса скончались 154,2 тысячи человек, вылечились более 569,5 тысячи. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании и США.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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