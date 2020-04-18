Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Южная Корея зарегистрировала новый минимум с конца февраля - 18 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 653, выздоровели 108 человек, скончались 232 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 230 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Парламентские выборы прошли в стране в среду, многие люди вышли на улицы, но всех граждан через СМИ и сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с людьми. Карантинные службы сообщили, что будут усиленно следить, не возрастет ли ежедневное число заболевших после выборов.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10653 человек
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом
Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под
Россия и Молдавия подписали соглашение о кредитовании на 200 миллионов евро
Россия и Молдавия подписали соглашение о кредитовании на 200
Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников
Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах
Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину
Более 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса на родину
Рита Дакота хочет "снять всю кожу" с бывшего парня в треке "Косуха"
Рита Дакота хочет "снять всю кожу" с бывшего парня в треке "Косуха"
Война за цифровые ресурсы. Как крупные IT-компании убивают перспективные стартапы
Война за цифровые ресурсы. Как крупные IT-компании убивают
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В Москве умер 21 человек с коронавирусом
В Москве умер 21 человек с коронавирусом
ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства
ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 9241 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек
Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9661 человек
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек