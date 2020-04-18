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Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Число инфицированных коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4785 человек. Об этом 18 апреля сообщили в оперативно штабе по борьбе с распространением инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая (+15,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 3 057, за сутки выписали 467 человек.

«За сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 313 человек», — заключили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

Об оперативных мерах, которые принимают законодатели для борьбы с пандемией COVID-19 — читайте в специальном разделе на сайте Госдумы.

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По материалам: pnp.ru

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