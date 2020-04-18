Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысячФото: Илья Питалев / РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации на 17 апреля, 150 948 человек скончались, 564 525 излечились. Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило 2,2 миллиона.

На первом месте по количеству зараженных и умерших по-прежнему остаются США. Там заразились более 683 тысяч человек, еще более 34,5 тысячи скончались. На втором месте по зараженным — Испания (188 093), за ней — Италия (172 434). Также странами с наибольшим числом случаев коронавируса являются Франция (147 121), Германия (139 041), Великобритания (109 769), Китай (83 760) и Иран (79 494).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров клиентов
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров клиентов
«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам
ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам
Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей
Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших
Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового избранника
Агата Муцениеце заявила, что уже через полгода будет искать нового
В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам
В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций
Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах
Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах
Зеленский заявил о переговорах с Россией по освобождению удерживаемых лиц
Зеленский заявил о переговорах с Россией по освобождению удерживаемых

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 600 тысяч