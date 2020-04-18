Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса.

Согласно информации на 17 апреля, 150 948 человек скончались, 564 525 излечились. Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило 2,2 миллиона.

На первом месте по количеству зараженных и умерших по-прежнему остаются США. Там заразились более 683 тысяч человек, еще более 34,5 тысячи скончались. На втором месте по зараженным — Испания (188 093), за ней — Италия (172 434). Также странами с наибольшим числом случаев коронавируса являются Франция (147 121), Германия (139 041), Великобритания (109 769), Китай (83 760) и Иран (79 494).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.