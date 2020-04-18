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Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 18 апреля. Расписание трансляций
. На выходных, как всегда, много детских спектаклей. Не пропустите: "Спартак" в Большом, "Зимнюю сказку" в МДТ, концерты Леонида Агутина, Димы Билана и всех мировых звезд онлайн. Что еще интересного сегодня в Сети - в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (18 апреля) до 1:30 (19 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2009 года "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Постановка Энтони Мингеллы с узнаваемыми японскими мотивами, дирижер Патрик Саммерс. В главных партиях: Патриша Рассетт, Марчелло Джордани, Мария Зифчак, Дуэйн Крофт.


начнется трансляция фрагментов стационарного шоу ZED канадского Cirque du Soleil, которое с 2008 по 2011 год показывали в Токио. Затем представление будет доступно в записи.

В 12:00 и 14:00 МТЮЗ приглашает детей и их родителей запись 2009 года сказки "Волк и семеро козлят" с песнями Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина. Постановка Генриетты Яновской.

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Сегодня, в Международный день защиты детей, мы с огромной радостью сыграли спектакль Генриетты Яновской «Волк и семеро козлят» для малообеспеченных семей, приглашённых Российским детским фондом. Давайте будем помнить о самом дорогом, что у нас есть, о наших прекрасных детях, всегда, а не только 1 июня. Защищать их и дарить им счастье и любовь 🕊️. #театр #театр_детям #с_детьми #спектакль_для_детей #сказка #волк_и_семеро_козлят #сцена #музыкальный_спектакль #яновская

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День

В 13:00 Венская опера покажет запись 2015 года "Ундины" на воссозданную по фрагментам музыку Чайковского, который когда-то сам уничтожил эту партитуру. Постановка Александра Медема, дирижер Йоханнес Уилднер.

В 14:00 Ленком представит запись спектакля "Странный народ эти взрослые" по мотивам повести "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка Сергея Дьячковского.

В 17:00 пермский Театр-Театр покажет мюзикл "Пеппи". Постановка Ирины Зубжицкой. В главных ролях дети.

В 17:00 Леонид Агутин и музыканты группы "Эсперанто" сыграют онлайн-концерт, который можно будет увидеть на платформе Okko.tv.

В 17:30 Гамбургский балет представит запись 2005 года спектакля "Страсти по Матфею" Джона Ноймайера на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

В 18:00 театр "Приют комедианта" начнет показ записи спектакля "Человек из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер Михаил Бычков.

В 18:00 Театр Сатиры проведет онлайн-трансляцию комедии "Собака на сене" Лопе Де Веги о любви и социальном неравенстве. Постановка Павла Сафонова.

Вечер

В 19:00 на платформе Play и YouTube-канале Большого театра начнется трансляция записи 2013 года из "золотого фонда" балета "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна. Хореограф Юрий Григорович. Спартак – Михаил Лобухин, Фригия – Анна Никулина, Эгина – Светлана Захарова, Красс – Владислав Лантратов. Трансляция приурочена к юбилею Владимира Васильева, которому сегодня исполняется 80 лет.

В 19:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" пройдет показ спектакля "Турандот" Джакомо Пуччини Московского музыкального театра "Геликон-опера". Постановка Дмитрия Бертмана, дирижер Владимир Федосеев.

В 19:00 МДТ – Театр Европы представит "Зимнюю сказку" по пьесе Уильяма Шекспира в переводе Петра Гнедича. Постановка Деклана Доннеллана – результат сотрудничества МДТ и британского театра "Чик бай Джаул". Спектакль 1997 года – лауреат премии "Золотая маска".

© МДТ - театр Европы

Петр Семак в роли Леонта в спектакле "Зимняя сказка" Малого драматического театра - Театра Европы. Постановка - Деклана Доннеллана.

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Петр Семак в роли Леонта в спектакле "Зимняя сказка" Малого драматического театра - Театра Европы. Постановка - Деклана Доннеллана.

© МДТ - театр Европы© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра ЕвропыСцена из спектакля "Зимняя сказка"
2 из 3Сцена из спектакля "Зимняя сказка"© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра Европы© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра ЕвропыСцена из спектакля "Зимняя сказка"
3 из 3Сцена из спектакля "Зимняя сказка"© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра Европы1 из 3

Петр Семак в роли Леонта в спектакле "Зимняя сказка" Малого драматического театра - Театра Европы. Постановка - Деклана Доннеллана.

© МДТ - театр Европы2 из 3Сцена из спектакля "Зимняя сказка"© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра Европы3 из 3Сцена из спектакля "Зимняя сказка"© Фото : предоставлено пресс-службой МДТ-Театра Европы

В 19:00 в концертном зале имени П.И. Чайковского начнется трансляция записи 2019 года выступления Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в проекте "Мама, я меломан". Прозвучат произведения Чайковского, Бородина, Дебюсси, Прокофьева и Свиридова.

В 19:00 в "Яндекс.Эфире" состоится онлайн-концерт Димы Билана.

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Безумно скучаю по обычному ритму жизни, думаю как и каждый из вас! Мне очень не хватает музыкального погружения, которое всегда было со мной, того космоса, который всегда на сцене, не хватает общения с вами, привычного контакта со Слушателем и, думаю, новость о том, что мы с вами сможем увидеться через несколько дней так же обрадует вас, как и меня!! В эту субботу, 18 апреля в 19:00, Яндекс.Эфир, смотрите и слушайте мой онлайн-концерт! Буду ждать вас! До встречи! @efir_yandex ! #билан #димабилан #биланперезагрузка !

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В 21:00 стартует благотворительный онлайн-фестиваль в поддержку ВОЗ и всех работников системы здравоохранения "One World: Together At Home" с участием Билли Айлиш, Элтона Джона, Леди Гаги и Пола Маккартни.

Уже 19 апреля в 1:00 по московскому времени диджей и продюсер Дэвид Гетта устроит двухчасовое онлайн-выступление, чтобы поддержать мировую борьбу с пандемией COVID-19 и собрать средства для медработников.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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