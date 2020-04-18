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ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам

ЦИК и избиркомы в регионах собрали 2,5 млн рублей на помощь волонтерам

ЦИК РФ и региональные избиркомы собрали более 2,5 млн рублей для волонтеров, которые принимают участие во всероссийской акции по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса "Мы вместе". Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день сумма благотворительного вклада от 15 членов [Центральной избирательной] комиссии составила 1 млн 750 тыс. рублей. Общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, составляет более 2,5 млн рублей, поскольку к сбору средств присоединились руководящие сотрудники аппарата ЦИК России и региональных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

В акции поучаствовали избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Курганской, Нижегородской, Псковской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

Напомним, что председатель ЦИК России Элла Памфилова в среду сообщила, что члены комиссии перечислят часть зарплаты на помощь волонтерам-медикам. По ее словам, в ЦИКе прорабатываются "варианты поддержки добровольцев, которые решили на себе испытывать новые вакцины от коронавируса".

Как сообщал Ruposters, акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии: 8 (800)-200-34-11. В акции участвует уже 80 тысяч добровольцев.

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По материалам: uposters.ru

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