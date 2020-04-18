Covid-19 унес уже более 150 тыс. жизней: события ночи 18 апреля — EADaily

Анастасия Иванова

В странах мира, в которых зарегистрирован коронавирус, умерли уже более 150 тыс. человек. Больше всего летальных исходов — в США, где умерли 36 773 человека. По всему миру сейчас насчитывается более 2,2 млн человек, у которых была выявлена инфекция.

В Москве за сутки от пневмонии, вызванной заражением коронавирусом, умер еще 21 пациент, самому молодому из которых было 34 года. Ему был поставлен диагноз: «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких».

Российские тесты на выявление коронавируса не устроили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как он сказал во время выступления перед рабочими одного из предприятий, они якобы часто дают ошибочный результат. Лукашенко также заявил, что Белоруссия выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом, поэтому не закрывают предприятия и не вводят карантин, так как об экономике страны также надо позаботиться.

Совет при прогулках по улицам Москвы пешком иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание по тому или иному адресу, — это рекомендация, а не требование. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. При этом, по его словам, при наличии цифрового пропуска возить дополнительные документы с собой не нужно.

В случае, если власти Москвы увидят, что растет число нарушений гражданами и предприятиями режима ограничительных мер, то они могут быть ужесточены. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Однако, по его словам, сейчас большая часть людей, находящихся в Москве, соблюдает режим самоизоляции.

Сроки сдачи деклараций о доходах для чиновников перенесли на более поздний срок из-за того, что сейчас многие находятся на самоизоляции. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что из-за возникшей ситуации чиновники просто физически не успеют собрать все документы. Президент Владимир Путин своим указом перенес на 1 август срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.