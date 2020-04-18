Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"

Лидия Мартынова

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов заявил РИА Новости, что не считает нужным отказываться от мандата или извиняться за свои слова по данным "из внешних источников" об иностранном гражданстве депутатов от "Единой России".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.

В пятницу глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.

ЕР - ред.). Наверное, если бы у меня были доказательства, я был бы комиссией по проверке... Зачем (извиняться - ред.)? Пускай они извиняются. Я вообще считаю, что они себя повели некорректно... Мнение Хинштейна - это мнение Хинштейна. Зачем на него вообще надо реагировать, с чего вы взяли. Мало ли кто что думает", - сказал РИА Новости Парфёнов.