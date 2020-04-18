Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"

Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"

Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов заявил РИА Новости, что не считает нужным отказываться от мандата или извиняться за свои слова по данным "из внешних источников" об иностранном гражданстве депутатов от "Единой России".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.

В пятницу глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.


ЕР - ред.). Наверное, если бы у меня были доказательства, я был бы комиссией по проверке... Зачем (извиняться - ред.)? Пускай они извиняются. Я вообще считаю, что они себя повели некорректно... Мнение Хинштейна - это мнение Хинштейна. Зачем на него вообще надо реагировать, с чего вы взяли. Мало ли кто что думает", - сказал РИА Новости Парфёнов.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства
ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского
Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Глава Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
Глава Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его смерти
Жена умершего от коронавируса режиссера Радова раскрыла детали его
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса
ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против
Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и поделилась видео из семейного архива
Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и
Депутаты предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Депутаты предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем рядом!»
Бывшая жена Армена Джигарханяна: «Если распорядится судьба – умрем
Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя победителем
Уткин объявил о завершении войны с Соловьевым и посчитал себя
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я испугалась и не могла поверить в случившееся"
Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на "Оскаре-1996": "Я

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Комиссия Поклонской отказалась рассматривать обращения о декларациях депутатов
Поклонская и Аршба лишились постов во главе думских комитетов
Депутат ГД считает нецелесообразным шифровать данные о доходах депутатов
Фракция ЕР утвердила кандидатов на должности глав комиссий Госдумы