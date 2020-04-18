Депутат КПРФ не будет извиняться за обвинения в адрес "Единой России"
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
В пятницу глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфёнов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.
ЕР - ред.). Наверное, если бы у меня были доказательства, я был бы комиссией по проверке... Зачем (извиняться - ред.)? Пускай они извиняются. Я вообще считаю, что они себя повели некорректно... Мнение Хинштейна - это мнение Хинштейна. Зачем на него вообще надо реагировать, с чего вы взяли. Мало ли кто что думает", - сказал РИА Новости Парфёнов.