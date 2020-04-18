Депутат: указ мэра Москвы о регистрации машин не относится к спецслужбам

Алексей Вольцев

В указе мэра Москвы об оформлении пропусков для поездок по городу не содержится требований о передаче данных сотрудников органов госбезопасности и спецслужб для оформления цифрового пропуска, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков посчитал беспрецедентной ситуацию, когда информация об автомобилях МВД, ФСБ и других силовых ведомств передается в правительство Москвы для оформления проезда по городу без штрафов. Такой доступ, по мнению Лысакова, создает риск утечки данных.