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Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах

Депутаты Госдумы сдали декларации о доходах
Все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах в срок, но согласно закону их опубликуют в течение 14 рабочих дней со дня завершения кампании по подаче деклараций, а сейчас все дни нерабочие, сказал РИА Новости глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

Согласно действующему законодательству данные сведения ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

"В законе четко сказано, 14 дней рабочих. Как они наступят, как посчитаем эти 14 дней, тогда и опубликуем. Сейчас все недели нерабочие. А так, конечно, компания завершена, аккурат в срок все сдали", - сказал Аршба.


Депутат отметил, что он и члены комиссии не могут нарушать закон, публикуя декларации в дни, объявленные нерабочими, несмотря на то что все депутаты уже предоставили декларации.


"В чем была ее (кампании в этом году - ред.) особенность, чуть-чуть больше было сдано деклараций в последние дни доверенными помощниками и одна декларация по электронной почте. Остальные все лично сдали заблаговременно", - добавил Аршба.

# Политика
По материалам: ria.ru

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