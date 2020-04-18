Депутаты призвали Путина и Мишустина начать выплаты гражданам России

Анастасия Иванова

Начать выплаты населению на период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, призывают президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина депутаты разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на депутата думы российской столицы Михаила Тимонова.

В обращении утверждается, что «государством накоплены огромные резервы на «черный день», и «этот день настал для большинства жителей России».

«Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета», — говорится в обращении.

Под обращением, помимо Тимонова, подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ и «Яблока», депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, «яблочники» Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга.