Додон: Россия первая из партнёров реально помогла Молдавии

Влада Некрасова

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение правительства Российской Федерации о выделении кредита в размере 200 млн евро первой ощутимой помощью республике со стороны внешних партнеров в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдавии на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов», — заявил глава государства.

Посол РМ в Москве Андрей Негуца накануне подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдавия.

Молдавский лидер выразил личную благодарность российскому коллеге Владимиру Путину, с которым в декабре 2019 года достиг соглашения о долгосрочном кредитовании. Первый транш в сумме 100 млн поступит не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, вторая часть средств — не позднее 31 октября 2020 года. Деньги выделяются «на цели бюджетной поддержки» на 10 лет под 2% годовых. В договоре отмечается, что российским компаниям будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими.

Напомним, с учетом внешних источников финансирования правительство Молдавии внесло соответствующие изменения в бюджет на 2020 год. По словам президента, власти намерены направить часть денег, предназначенных на инфраструктурную модернизацию, на поддержание экономических агентов в условиях режима чрезвычайного положения. Это покрытие процентных ставок по кредитам, взятых до этого периода. Изменения могут коснуться некоторых пострадавших от эпидемии коронавируса секторов.

Ранее министр финансов РМ Сергей Пушкуца пояснил, что предоставляемая Москвой финансовая помощь не имеет условий прямого целевого назначения.

«Согласно проекту кредитного соглашения, которое уже находится на завершающей стадии процедуры, нет прямой связи назначения этого кредита с ремонтом дорог. Этот кредит предназначен для финансирования бюджетных потребностей Республики Молдавия. Таким образом, парламент примет решение о том, каково будет его назначение», — сказал чиновник.

ИА Newstes сообщало, что 11 апреля на встрече премьер-министра Молдавии Иона Кику с главой делегации Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко молдавской стороне был обещан грант на сумму 87 млн евро. Деньги поступят в рамках финансовой помощи ЕС странам «Восточного партнерства» (Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан).