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Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего

Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Житель американского штата Юта забил случайного прохожего, а после заявил, что убитый был Терминатором, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские обнаружили в доме 54-летнего Уильяма Брэдли труп 58-летнего мужчины после того, как тот угнал машину для гольфа. Брэдли объяснил свое преступление тем, что он "дрался с Терминатором и убил его".

Согласно американским законам, подозреваемому должны предъявить обвинение в убийстве и угоне.


Джеймса Кэмерона.

Ранее радио Sputnik сообщило, что по сообщениям СМИ работник Большого театра зарезал своего коллегу.

# В мире
По материалам: ria.ru

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