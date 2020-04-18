Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Сегодня, 21:42 Алексей Вольцев
Житель американского штата Юта забил случайного прохожего, а после заявил, что убитый был Терминатором, сообщает РЕН ТВ.
Полицейские обнаружили в доме 54-летнего Уильяма Брэдли труп 58-летнего мужчины после того, как тот угнал машину для гольфа. Брэдли объяснил свое преступление тем, что он "дрался с Терминатором и убил его".
Согласно американским законам, подозреваемому должны предъявить обвинение в убийстве и угоне.
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По материалам: ria.ru