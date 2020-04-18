Едкий дым от лесных пожаров вблизи Чернобыля накрыл Киев

Вадим Карасев

Смог от лесных пожаров вблизи бывшей Чернобыльской АЭС накрыл Киев. Загрязнение воздуха в столице Украины сейчас стоит на одной планке с несколькими китайскими городами, сообщила швейцарская группа мониторинга IQAir.

В четверг 16 апреля, согласно индексу IQAir, загрязнение воздуха в Киеве было худшим в мире.

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что уровень радиации остается нормальным, и угрозы из-за пожаров возле зоны отчуждения Чернобыля нет.

На фоне резкого глобального спада экономической активности, вызванного пандемией коронавируса, воздух во многих городах стал чище. Это отчасти объясняет, почему киевский смог поставил столицу Украины первой в мире по загрязнённости воздуха.

Минздрав Украины призвал жителей Киева оставаться в домах и квартирах, закрывать окна, так как смог может вызвать головные боли, кашель, затруднённое дыхание и различные воспаления, сообщает BBC.

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