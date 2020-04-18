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Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол

Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол

Врач и телеведущая Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram не смогла узнать певицу Светлану Лободу, чье фото было аватаром одного из аккаунтов.

Пользователь много матерился в чате, и Малышева решила его заблокировать, а перед этим показать публике.

"Кто знает эту девушку, а может это мужчина — я не знаю, кто это такой", — обратилась ведущая к зрителям, показав фото Лободы на аватаре.

После порицания фейкового аккаунта Малышева его заблокировала. "Стыдитесь, Анфиса", — добавила она.

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По материалам: uposters.ru

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