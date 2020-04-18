Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19

"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19

"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о доказанной эффективности российских тестов на выявление коронавируса и об их преимуществе перед зарубежными аналогами в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

"Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор", по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в правильности результатов российских тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.


Роспотребнадзоре пояснили, что тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Александр Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в борьбе Белоруссии с коронавирусом.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Шнуров заявил о заражении коронавирусом
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить ее пол
Елена Малышева не узнала на фото Лободу и не смогла сразу определить
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера рвется в бой — и другие новости
Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
Телеведущие и актеры прочитают детские сказки в российской соцсети
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
В Бангладеш число случаев коронавируса превысило две тысячи
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР — МИД
США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР —
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
Бейонсе спела песню из "Пиноккио", поразив фанатов внешним видом
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы с Костей»
Валерий Меладзе: «Я бы не выдержал, если бы дети были такими, как мы
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
Профессор из США оценила препараты для лечения COVID-19
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

Еще по теме

Россия передала иностранным партнерам тест-системы для выявления коронавируса
«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Минск отказался покупать тест-системы на коронавирус в России
В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к Covid-19