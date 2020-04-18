"Еще в Китае". В России рассказали об эффективности тестов на COVID-19

Анастасия Иванова

В Роспотребнадзоре рассказали о доказанной эффективности российских тестов на выявление коронавируса и об их преимуществе перед зарубежными аналогами в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

"Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор", по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в правильности результатов российских тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.

Роспотребнадзоре пояснили, что тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Александр Лукашенко рассказал о "лучике надежды" в борьбе Белоруссии с коронавирусом.