Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 год

Вадим Карасев

Планеты обещают: грядет неделя больших возможностей и перемен. Учитывая рекомендации астрологов, вы сможете избежать проблем с деньгами и приблизиться к финансовому успеху.

Наступающая неделя попадает под влияние серьезных планет, а они не любят лентяев и тех, кто бездействует. Правда, это не самый приятный период и для рисковых и решительных. Поэтому, прежде чем что-то предпринимать, астрологи советуют удостовериться, что вы действуйте как стратег. Пусть ваши ходы будут просчитаны на три, а лучше на тридцать три шага вперед. В этом и заключается главный закон успеха.

Овен

На этой неделе Овны почувствуют мощный прилив сил и мотивации, которые лучше всего направить в финансовую сферу. Не исключены выгодные вложения, сделки и предложения, если мыслить рационально и нестандартно. Но не рекомендуется включаться в активную погоню за легкими деньгами: успех в этом случае сомнителен, есть риски допустить роковую ошибку или выбрать неправильное направление.

Телец

Представители этого Знака окажутся на распутье. На этой неделе перед ними остро встанет вопрос: нужно ли продолжать тратить свои силы и время на то, что уже не приносит былого удовлетворения и дохода? Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют хорошенько все обдумать и, наконец, принять твердое решение. Не стоит бояться неизвестности, вполне возможно, что ключ к успеху — это избавление от старых оков.

Близнецы

Вселенная предупреждает о вероятности, что на неделе с 20 по 26 апреля все пойдет не так, как Близнецы планировали. Следует сохранять самообладание и одновременно с этим позволять событиям идти свои чередом. Особенно полезно прислушиваться к своей интуиции или подсказкам более успешного человека. Именно это станет главным ориентиром в вихре незапланированных рабочих моментов и «турбулентных» отношений с деньгами.

Рак

Неделя поставит Раков перед непростым выбором между материальной свободой и сохранением доверительных отношений с определенным человеком. Для того, чтобы принять правильное решение, стоит разобраться в собственных целях и постараться понять свои личные желания. Главное — никому ничего не обещать до решающего часа, а если уж возьмете на себя обязательства, то придется их исполнить — иначе можно серьезно подпортить деловую репутацию.

Лев

Астрологические тенденции этой недели пробудят во Львах спящего лидера, но в ближайшее время лучше всего пересмотреть (и, возможно, ужесточить) границы отношений на работе, а также постараться не брать на себя чужие обязанности — могут произойти сбои договоренностей, конфликтные ситуации, потеря крупной суммы денег или иные непредвиденные события, в результате которых придется в одиночку заниматься устранением проблем на работе.

Дева

Астрологические светила займут выгодные позиции, что благоприятно отразится на представителях Знака Девы. Грядущая неделя порадует многих, ведь события в материальной сфере начнут развиваться в нужном русле. Есть неиллюзорный шанс решить проблемы с деньгами: погасить большую часть кредита или разделаться со старым долгом. Но астрологи советуют помнить, что дорогу осилит идущий, так что нужно бросить себе вызов и отправиться покорять карьерные вершины.

Весы

Наступающая неделя может принести Весам неожиданные приятные поступления, которые впоследствии могут вылиться в устойчивый капитал. Все что требуется сейчас — это не форсировать события, а позволить им развиваться постепенно. Хочется стабильности? Играйте честным путем, не надевайте масок и не травите конкурентов, подтверждайте свои слова и намерения соответствующими действиями.

Скорпион

Скорпионам астрологи прогнозируют неделю, подходящую для начинаний — будь то новая бизнес-программа или авантюрная идея для увеличения дохода. Благодаря сильным позициям планет-покровителей у Скорпионов будет много оптимизма и уверенности в себе, что уже половина успеха. И это прекрасный момент: звезды предлагают решиться и заявить миру о своих желаниях, чтобы получить шанс изменить жизнь так, как вы того захотите.

Стрелец

Энергии планет очень сильны, поэтому эта неделя явно будет «с характером». Не самое подходящее время для рефлексии, сейчас лучше действовать, проявив все свое нетерпение и требовательность в решении финансовых вопросов. Первые несколько дней откроют блестящие возможности, которые очень важно не упустить. Также полезно уделить время долгам и обязательным платежам. Освобождение от груза материальной ответственности принесет вдохновение на новые подвиги.

Козерог

Неделя пробудит в Козерогах чрезмерную самоуверенность. Некоторым остро захочется спорить, проявлять власть или полностью захватить контроль над ситуацией. На таком напряженном фоне кто-то рискует прогореть. Поэтому астрологи советуют помнить, что «не все то золото, что блестит». Не стоит поддаваться на хитрые приманки и заманчивые предложения. Трезвый ум и скепсис — это главные помощники на ближайшее время.

Водолей

Вокруг Водолеев будет происходить сплошной хаос: слишком много разрозненной информации, а также срочных дел, которые потребуют полного участия. Сбавить градус напряжения поможет парадоксальный совет: не ищите легких решений. Астрологи призывают ставить перед собой достойные, сложные задачи — только так получится достичь максимального результата и урегулировать поток событий.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам перестать бороться с другими, на этой неделе гораздо полезнее бросить вызов самому себе — своим страхам, способностям, амбициям, компетенции, навыкам. Несмотря на финансовые трудности и кризис в стране, идти по жизни нужно с высоко поднятой головой, не теряя присутствие духа. Если Рыбы сейчас опустят руки, то проблемы в профессиональной сфере только усугубятся. Поэтому важно собрать волю в кулак и показать миру, чего вы в действительности стоите.