Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финская полиция поддерживает карантин советскими песнями

Финская полиция поддерживает карантин советскими песнями

Финляндия, как и многие другие страны мира, ввела режим карантина в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Неординарным способом решили поддержать финнов, самоизолировавшихся в своих домах, местные полицейские.

В Сети огромную популярность набирает видео с финским полицейским. Кадры демонстрируют, как офицер Петерс Шредерус исполняет песню "Люблю жизнь" на музыку советского композитора Эдуарда Колмановского, шагая по пустынным улицам. Таким образом, очевидно, полицейский решил поднять моральный дух своих соотечественников.

Несмотря на то, что полицейский исполняет хит Марка Бернеса в переводе, общий план видео - березы, мимо которых шагает финн, создают особое "русское" настроение. Об этом же свидетельствует и большое количество комментариев под видео от русскоязычных пользователей YouTube.

За сутки, прошедшие с момента публикации, ролик набрал уже больше 400 тысяч просмотров.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года
Объявлен новый статус разблокированного после вспышки коронавируса Уханя
Объявлен новый статус разблокированного после вспышки коронавируса
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Володин поздравил хореографа Владимира Васильева с днем рождения
Володин поздравил хореографа Владимира Васильева с днем рождения
Лера Кудрявцева: «Я для многих стала неудобной»
Лера Кудрявцева: «Я для многих стала неудобной»
Wanted: новинки органического бренда Evolve Organic Beauty
Wanted: новинки органического бренда Evolve Organic Beauty
Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле
Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Испанцам раздадут по 500 евро просто так

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Еще по теме

В Сети появились кадры с котом, кричащим «гол» (ВИДЕО)
YouTube назвал ТОП-10 видео в этом 2016 г.
Одессит сыграл песню Меркьюри на бандуре (видео)
Искореженный корпус и обугленный салон – машина убитого посла Греции в Бразилии