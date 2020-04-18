Финская полиция поддерживает карантин советскими песнями

Вадим Карасев

Финляндия, как и многие другие страны мира, ввела режим карантина в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Неординарным способом решили поддержать финнов, самоизолировавшихся в своих домах, местные полицейские.

В Сети огромную популярность набирает видео с финским полицейским. Кадры демонстрируют, как офицер Петерс Шредерус исполняет песню "Люблю жизнь" на музыку советского композитора Эдуарда Колмановского, шагая по пустынным улицам. Таким образом, очевидно, полицейский решил поднять моральный дух своих соотечественников.

Несмотря на то, что полицейский исполняет хит Марка Бернеса в переводе, общий план видео - березы, мимо которых шагает финн, создают особое "русское" настроение. Об этом же свидетельствует и большое количество комментариев под видео от русскоязычных пользователей YouTube.

За сутки, прошедшие с момента публикации, ролик набрал уже больше 400 тысяч просмотров.