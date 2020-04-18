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Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса

Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса
Исполнитель хита «Падают листья» сообщил трагическую новость — не стало его друга и коллеги Константина Щукина. Мужчина ушел из жизни в 51 год после борьбы с вирусом нового типа. У гитариста остались жена и двое детей.

15 апреля ушел из жизни гитарист Константин Щукин, который много лет сотрудничал с Александром Буйновым. Печальную новость сообщил исполнитель в личном блоге, выразив соболезнования близким товарища. «Жизнь и смерть ходят рядом. С утра зарядил осенний дождь. Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы. Костя Щукин. Остались жена и двое детей. Позвонил пианист Паша, зарыдал в трубку...Не припомню, когда еще я так горько плакал...как в детстве. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — писал артист.  

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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