Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса

Алексей Вольцев

Исполнитель хита «Падают листья» сообщил трагическую новость — не стало его друга и коллеги Константина Щукина. Мужчина ушел из жизни в 51 год после борьбы с вирусом нового типа. У гитариста остались жена и двое детей.

15 апреля ушел из жизни гитарист Константин Щукин, который много лет сотрудничал с Александром Буйновым. Печальную новость сообщил исполнитель в личном блоге, выразив соболезнования близким товарища. «Жизнь и смерть ходят рядом. С утра зарядил осенний дождь. Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы. Костя Щукин. Остались жена и двое детей. Позвонил пианист Паша, зарыдал в трубку...Не припомню, когда еще я так горько плакал...как в детстве. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — писал артист.

Фото: Legion-Media