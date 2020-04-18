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Глава Хакасии прокомментировал задержание исполняющего обязанности зама

Глава Хакасии прокомментировал задержание исполняющего обязанности замаВалентин КоноваловФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал задержание исполняющего обязанности его заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. Его заявление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — объяснил Коновалов.

17 апреля сотрудники ФСБ задержали в Абакане Новикова при получении взятки в размере двух миллионов рублей рублей. Он взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона, которая должна была принять участие в строительстве диспансера в поселке Туим. В отношении замглавы возбуждено уголовное дело по статье «о получении взятки в особо крупном размере».

В апреле 2019 года вокруг главы Хакасии Валентина Коновалова разгорелся скандал. Он поднял прибавку к зарплате себе и министрам региона в четыре раза. В мае 2019-го года его раскритиковали за расточительство. Также Коновалов снизил уровень прожиточного минимума в регионе, при этом жители оставались без света и отопления из-за долгов коммунальных предприятий.

В декабре 2018 года глава региона выписал новогодние премии своим подчиненным на высших должностях «за счет экономии по фонду оплаты труда» в размере 200–400 тысяч рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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