Глава Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

Анастасия Иванова

На Украине у главы Национальной гвардии генерал-лейтенанта Николая Балана выявлен коронавирус. Как сообщила пресс-служба ведомства, диагноз официально подтвержден.

Отмечается, что заболевание у генерала проходит почти бессимптомно, состояние удовлетворительное.

«Генерал Балан находится в самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование», — отметили в Нацгвардии.

Обязанности командующего Национальной гвардии выполняет первый заместитель генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Как уже сообщало ИА Newstes, по данным ЦОЗ при Минздраве Украины на 17 апреля в стране зафиксировано 4662 случая коронавирусной инфекции, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.