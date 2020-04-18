Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС

Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС

Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС

На всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует ввести налог на операции по обмену валюты, чтобы исключить ведущую роль спекулянтов.

С таким предложением выступил бывший советник президента России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

В подготовленном докладе он отметил, что данная мера призвана остановить девальвацию рубля, которую провоцируют действия спекулянтов. Поэтому для стабилизации валютного рынка следует ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

«С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — цитирует доклад министра РБК.

При этом уточняется, что Глазьев предложил установить размер налога на такие операции в размере 0,01%. Он выразил мнение, что налоговая мера принесет бюджету союза порядка 30 млрд рублей в год.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по мнению Сергея Глазьева, Россия отдала своё экономическое пространство финансовым спекулянтам, которые сделали из страны дойную корову с, чему активно способствует политика ее же Центробанка.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Индия может обложить криптовалюты налогом
Сергей Глазьев покинет АП
Советник Путина призвал спасти рубль от хаотического влияния США
Медведев про налог с неработающих: это не "налог на тунеядство"