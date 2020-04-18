Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС

Лидия Мартынова

На всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует ввести налог на операции по обмену валюты, чтобы исключить ведущую роль спекулянтов.

С таким предложением выступил бывший советник президента России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

В подготовленном докладе он отметил, что данная мера призвана остановить девальвацию рубля, которую провоцируют действия спекулянтов. Поэтому для стабилизации валютного рынка следует ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

«С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — цитирует доклад министра РБК.

При этом уточняется, что Глазьев предложил установить размер налога на такие операции в размере 0,01%. Он выразил мнение, что налоговая мера принесет бюджету союза порядка 30 млрд рублей в год.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по мнению Сергея Глазьева, Россия отдала своё экономическое пространство финансовым спекулянтам, которые сделали из страны дойную корову с, чему активно способствует политика ее же Центробанка.