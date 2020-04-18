Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Гороскопы — лучшие помощники для тех, кто желает достичь внутренней гармонии и успеха во всех сферах жизни. Следуйте советам астрологов на грядущую неделю, чтобы провести ее с максимальной пользой для себя и для своих близких.

Что бы ни происходило вокруг и каким бы ни было поведение звезд в тот или иной период, важнее всего то, что происходит внутри нас. Речь идет о мыслях, которые зачастую далеко не самые позитивные. Пришло время воспользоваться медитациями на избавление от негативных программ, чтобы изгнать из своей головы мысли о возможных неприятностях и проблемах.

Овен

Финансовая сфера станет самой важной для Овнов, но только в начале недели, когда звезды и планеты будут не в самом лучшем состоянии. Дисгармония в их отношениях вызовет наплыв неуверенности у Овнов, поэтому с самого понедельника лучше пользоваться эффективными способами избавления от финансовых проблем. Все основные траты стоит перенести на выходные.

В любви же все будет в полном порядке. Можно заводить новые знакомства, назначать свидания, проводить время с семьей и близкими. Это очень хороший период для общения, поисков новых увлечений, совместных дел и планирования. Дом станет для Овнов священным местом, в котором их ждут позитивные эмоции, спокойствие и радость.

Телец

Тельцы уже в первые дни недели могут столкнуться с мощной оппозицией в работе, делах и бизнесе. На радаре могут возникнуть новые проблемы, с которыми придется считаться. Игнорировать их ни в коем случае нельзя, так как это может привести к плачевным последствиям в будущем. Всё, что происходит сейчас, необходимо решать сразу, без промедления.

С понедельника по среду важно пользоваться особыми приемами, которые помогут усилить энергетику. Это защитит Тельцов от влияния токсичных людей, неожиданных проблем, ссор, конфликтов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют адекватно воспринимать критику и не критиковать никого в ответ. Лучше сосредоточиться на себе.

Близнецы

Неделя идеально подходит для продвижения идей, поиска источников дохода, новых знакомств, эмоций, нестандартного отдыха. Не нужно ставить себя в жесткие рамки. Наоборот, с 22 апреля лучше давать себе больше свободы, а также поменьше общаться с агрессивными Знаками Зодиака, можно даже заниматься делами в одиночку.

Близнецы славятся своим жизнелюбием. Именно оно и станет сильной стороной этих людей в период с 20 по 26 число. Необходимо смотреть на вещи более оптимистично. Важно помнить, что окружающий мир — это не только черное и белое. Во многом наше будущее определяем мы сами. Не лишним будет поделиться своим оптимизмом с другими.

Рак

Первое, что следует делать Ракам уже с понедельника — тщательнее продумывать планы на будущее. Планеты и звезды не в лучшем положении, поэтому дела могут срываться по непонятным причинам. Это может вызвать снижение настроение и удачи. Поднять настроение и вернуть веру в себя Ракам поможет методика холотропного дыхания.

Также астрологи рекомендуют доводить все начатые дела до конца, не оставляя ничего на следующую неделю или на выходные. Максимальный уровень ответственности поможет Ракам добиться успеха в делах и в работе. Не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня, менять планы в последнюю секунду. Пусть все идет так, как было запланировано.

Лев

Львам стоит быть более экономными. Это касается не только денег, но и времени. Астрологи настоятельно рекомендуют не тратить силы на что-то второстепенное. Это будет крайне продуктивная неделя, на которой многим людям этого Знака удастся улучшить настроение и самочувствие. Ускорить этот процесс поможет своевременный отдых и три полезные практики.

В любовной сфере стоит быть осторожнее, потому что велика вероятность того, что откроется любовный треугольник, либо партнер даст повод для ревности. Нужно, чтобы с 20 по 26 число Львами безраздельно правил только здравый смысл. Импульсивность может привести к непоправимым проблемам с самыми негативными последствиями.

Дева

22 и 23 апреля звезды будут не в лучшем положении, поэтому Девы могут ощущать резкие перепады настроения. Данные люди не относятся к самым сильным Знакам Зодиака, но сломить их все равно бывает непросто, поэтому не стоит воспринимать эти перепады как начало черной полосы. Нужно будет продолжать следовать своим планам и не наводить панику.

Дисгармония уйдет уже к началу 24 апреля. Конец недели будет крайне удачным для любовных приключений, новых знакомств, проведения времени с семьей и второй половинкой. Полезно будет сменить обстановку дома. Стоит остерегаться лишь одного чувства — зависти.

Весы

В любви на этой неделе у Весов будет тишь да гладь. Никаких серьезных изменений в этой сфере ждать не стоит. Близкие люди и вторая половинка будут внимательными, добрыми и отзывчивыми, а значит, и Весам нужно ответить взаимностью. Одиноких людей этого Знака ждет успех в поисках любви. Неделя прекрасно подходит для флирта и романтики.

В работе же придется прикладывать больше усилий для достижения хороших результатов. Заговоры от лени и апатии помогут не падать духом и продолжать браться за самые важные дела, не теряя при этом энтузиазма к работе. Очень важно раскрыть тему партнерства — больше помогать коллегам, действовать заодно.

Скорпион

Это идеальное время для избавления от вредных привычек и всего лишнего. Например, можно избавиться от пяти привычек, которые мешают разбогатеть. Также на этой неделе полезными являются и новые начинания. Можно выработать хорошую привычку — делать каждый день физические упражнения, принимать контрастный душ, медитировать.

В делах и в любви лучше не упускать важных деталей из вида. Это поможет сохранить стабильность в случае резких и непредвиденных изменений. Внеплановые изменения могут ожидать Скорпионов 23 и 24 апреля, когда звезды и планеты резко сменят свою энергетику. В эти дни желательно не давать никому пустых обещаний и не добиваться своего грубой силой.

Стрелец

Для Стрельцов путь к гармонии будет лежать через избавление от обид и злости. Не стоит провоцировать себя на негатив и делать это с окружающими. Нужно научиться прощать, видеть во всем только самое позитивное. Не помешает осторожность и в чисто финансовых вопросах, особенно в опасные дни 21 и 22 апреля. Не стоит совершать крупных покупок в эти даты.

На протяжении всей этой недели астрологи советуют Стрельцам сохранять физическую активность. Нужно больше ходить, делать различные упражнения, заботиться о здоровье. Астрологи рекомендуют не погружаться надолго в бездействие и нежелание ничего предпринимать.

Козерог

На этой неделе враги и недоброжелатели могут распускать слухи о Козерогах. В таком случае нужно напоминать людям, чтобы они тщательнее проверяли входящую информацию на достоверность. Если не лгать окружающим и не добиваться поставленных целей хитростью и притворством, многие проблемы могут решиться сами собой.

В последние будние дни и выходные звезды и планеты будут в гармоничном положении, поэтому у Козерогов обострится интуиция. Важно обращать внимание на знаки судьбы. Это очень продуктивная неделя, в том числе и для тех, кто находится в поисках любви. Амурная удача поможет людям этого Знака найти вторую половинку либо укрепить текущие отношения.

Водолей

Водолеям желательно поменьше общаться с лживыми Знаками Зодиака. Астрологи советуют окружать себя теми, кому можно доверить самые важные секреты и тайны. С такими людьми можно идти и в огонь, и в воду. Можно решать с ними важные рабочие вопросы, просить об одолжениях. Главное — отвечать добром на добро.

Очень важно в начале недели не упускать мелких деталей. Нужно помнить о том, кто что сказал, что сделал или намеревался сделать. Если вдруг наступят внеплановые изменения, эта внимательность поможет Водолеям быстрее разобраться с неурядицами. В семейных отношениях лучше не провоцировать скандалы и конфликты.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет крайне непростой. Очень важно помнить о том, как избежать притягивания несчастий. Очень большую роль в сохранении стабильности для Рыб будет играть наличие запасного плана в самых важных делах. Незапланированные изменения могут выбить Рыб из колеи, но если у них под рукой будет план «Б», то все останется под контролем.

В любви ожидается тишина и покой. В отношениях с окружающими в целом придется научиться говорить «нет», чтобы не тратить время на чужие просьбы. Время сейчас на вес золота, так что можно сосредоточиться на личных проблемах и обязанностях по дому и по работе. Вполне возможно, что Рыбам удастся реализовать некоторые старые планы.