Губернатор Костромской области обязал граждан носить маски

Вадим Карасев

Жителей Костромы обязали носить маски. Такое распоряжение губернатор Костромской области подписал 17 апреля 2020 года на заседании оперативного штаба. В постановление внесены изменения и начинают действовать с 20 апреля.

В связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, губернатор Сергей Ситников обязал граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах скопления людей, в общественном транспорте, в магазинах, на вокзалах.

Те, кто нарушил требование, не допускаются в общественные места. Как будут наказывать нарушителей, пока не известно.

Как отметил губернатор, что запасами масок регион обеспечен. Однако жители возмущаются, что в аптеках масок нет.

Напомним, что по рекомендациям МЧС, маски на улице носить не стоит. Маска нужна в местах скопления людей, а также при уходе за больными.

Российские спасатели советовали на улице дышать свежим воздухом.

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