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Губернатор Костромской области обязал граждан носить маски

Губернатор Костромской области обязал граждан носить маски

Жителей Костромы обязали носить маски. Такое распоряжение губернатор Костромской области подписал 17 апреля 2020 года на заседании оперативного штаба. В постановление внесены изменения и начинают действовать с 20 апреля.

В связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, губернатор Сергей Ситников обязал граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах скопления людей, в общественном транспорте, в магазинах, на вокзалах.

Те, кто нарушил требование, не допускаются в общественные места. Как будут наказывать нарушителей, пока не известно.

Как отметил губернатор, что запасами масок регион обеспечен. Однако жители возмущаются, что в аптеках масок нет.

Напомним, что по рекомендациям МЧС, маски на улице носить не стоит.  Маска нужна в местах скопления людей, а также при уходе за больными.
Российские спасатели советовали на улице дышать свежим воздухом.

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По материалам: u-f.ru

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