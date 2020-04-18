Губернатор Костромской области обязал граждан носить маски
Жителей Костромы обязали носить маски. Такое распоряжение губернатор Костромской области подписал 17 апреля 2020 года на заседании оперативного штаба. В постановление внесены изменения и начинают действовать с 20 апреля.
В связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, губернатор Сергей Ситников обязал граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах скопления людей, в общественном транспорте, в магазинах, на вокзалах.
Те, кто нарушил требование, не допускаются в общественные места. Как будут наказывать нарушителей, пока не известно.
Как отметил губернатор, что запасами масок регион обеспечен. Однако жители возмущаются, что в аптеках масок нет.
Напомним, что по рекомендациям МЧС, маски на улице носить не стоит. Маска нужна в местах скопления людей, а также при уходе за больными.
Российские спасатели советовали на улице дышать свежим воздухом.