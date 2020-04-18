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Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичей

Хакеры атаковали новую систему выдачи пропусков для москвичейФото: АГН «Москва»

Хакеры попытались взломать обновленную систему выдачи цифровых пропусков для москвичей, которая начала работать 18 апреля. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на главу столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

По словам чиновника, количество попыток будет увеличиваться, однако сотрудники департамента готовы к этому и следят за ситуацией.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте граждане могут использовать только электронные карты, а для проверки соблюдения пропускного режима на дорогах начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД).

С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.

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По материалам: lenta.ru

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