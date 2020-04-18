Иностранцы остаются в России: Путин продлил сроки временного пребывания граждан зарубежья

Вадим Карасев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане могут остаться в России без продления сроков временного пребывания до 15 июня. Эти меры приняты в связи с нарастающим распространением коронавируса нового типа по территории страны.

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Нововведения также коснутся и сроков добровольного выезда за пределы РФ иностранных граждан, по отношению к которым приняты решения о депортации или передачи их иностранному государству. На указанный период будет пролонгировано действие следующих документов: визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты, удостоверения беженца, разрешения на работу и других.

До 15 июня работодателям при соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических мер разрешается принимать на работу иностранных граждан, не успевших продлить необходимые документы.

На время ограничено принятие решений о депортации, об административном выдворении за пределы России, о лишении статуса беженца, об аннулировании виз иностранных граждан и лиц без гражданства.

Все меры принимаются для уменьшения распространения COVID-19 на территории государства.

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