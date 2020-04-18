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Испанцам раздадут по 500 евро просто так

Испанцам раздадут по 500 евро просто такФото: Sergio Perez / Reuters

Власти Испании в мае 2020 года планируют представить концепцию безусловного базового дохода. Размер пособия пока не установлен, однако власти страны предварительно обсуждают цифру в 500 евро. Об этом пишет местная газета El Pais.

Инициатива рассчитана на всех граждан, она прежде всего должна улучшить положение испанцев, чьи доходы наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что безусловный базовый доход поможет свести концы с концами примерно миллиону домохозяйств. После того как эпидемия коронавируса закончится, упразднять программу не собираются.

О намерении Испании ввести безусловный базовый доход в качестве меры по борьбе с влиянием коронавируса на экономику стало известно в начале апреля. Тогда министр экономики страны Надия Кальвиньо заявила, что при введении пособия основной акцент планируется сделать на «помощь семьям».

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. По состоянию на 17 апреля 2020 года, в королевстве зафиксировано более 177 тысяч случаев заражения, 18,5 тысячи привели к летальному исходу. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ВВП страны по итогам 2020 года недосчитается 8 процентов. Сильнее в Европе пострадает только Италия, экономике которой предсказали падение более чем на 9 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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