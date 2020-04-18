Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Но сначала, по его словам, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, узнать размер задолженности и при возможности сразу произвести оплату. Всю необходимую информацию сейчас можно получить через сайт поставщика услуг, зайдя в личный кабинет.
Если долг по квартплате уже достаточно большой, существует несколько вариантов, чтобы его погасить.
Во-первых, можно получить субсидии. "Эта помощь от государства доступна как собственникам квартир, так и съемщикам, но только если сумма на содержание квартиры обходится семье более 22% от общего дохода”, - пояснил юрист.
Во-вторых, можно выплачивать задолженность по частям, в рассрочку, при этом выплаты должны осуществляться на протяжении 12 месяцев равными частями. Кроме того, есть категория граждан, имеющих право на различные льготы от государства.