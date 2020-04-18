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Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку

Эксперт рассказал, что делать, если нечем платить за коммуналку
Если у вас накопился большой долг за квартиру, или вы понимаете, что в течение нескольких месяцев не сможете платить за коммунальные услуги, существует несколько вариантов погашения задолженности - субсидии, рассрочка, льготы от государства, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Но сначала, по его словам, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, узнать размер задолженности и при возможности сразу произвести оплату. Всю необходимую информацию сейчас можно получить через сайт поставщика услуг, зайдя в личный кабинет.

Если долг по квартплате уже достаточно большой, существует несколько вариантов, чтобы его погасить.


Во-первых, можно получить субсидии. "Эта помощь от государства доступна как собственникам квартир, так и съемщикам, но только если сумма на содержание квартиры обходится семье более 22% от общего дохода”, - пояснил юрист.


Во-вторых, можно выплачивать задолженность по частям, в рассрочку, при этом выплаты должны осуществляться на протяжении 12 месяцев равными частями. Кроме того, есть категория граждан, имеющих право на различные льготы от государства.​

# Экономика
По материалам: ria.ru

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