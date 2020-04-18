Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными нефтехранилищами
"По различным оценкам, из трех ведущих нефтедобывающих стран, положение России с нефтехранением вызывают обеспокоенность. Так, имеющиеся объемы хранения сырой нефти и нефтепродуктов способны вместить объем производства у России всего за 8 дней, у Саудовской Аравии – за 18, у США – за 30 дней", - отмечает заместитель директора Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Владимир Дробышевский.
С ним согласен руководитель экономического департамента института энергетики и финансов Марсель Салихов. Он также отмечает уязвимость Саудовской Аравии наряду с Россией, подчеркивая отсутствие надежных оценок по РФ, поскольку вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) не раскрывают эти данные. "В лучшем положении находятся США... По состоянию на 3 апреля коммерческие хранилища были заполнены на 54%, 298 миллионов баррелей были не заняты. По нефтепродуктам тоже схожая картина... Стратегические хранилища нефти в США заполнены на 89%", - говорит он.