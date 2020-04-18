Эксперты рассказали об обеспеченности России свободными нефтехранилищами

Алексей Вольцев

Обеспеченность России свободными нефтехранилищами в нынешней ситуации на рынке вызывает обеспокоенность, но хотя у двух других крупнейших добытчиков - Саудовской Аравии и США - дела обстоят лучше, в глобальном масштабе ситуация накаляется даже с учетом сделки ОПЕК+, говорится в исследованиях Института развития технологий ТЭК (ИРТТТЭК) и Института энергетики и финансов (ИЭФ).

"По различным оценкам, из трех ведущих нефтедобывающих стран, положение России с нефтехранением вызывают обеспокоенность. Так, имеющиеся объемы хранения сырой нефти и нефтепродуктов способны вместить объем производства у России всего за 8 дней, у Саудовской Аравии – за 18, у США – за 30 дней", - отмечает заместитель директора Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Владимир Дробышевский.

С ним согласен руководитель экономического департамента института энергетики и финансов Марсель Салихов. Он также отмечает уязвимость Саудовской Аравии наряду с Россией, подчеркивая отсутствие надежных оценок по РФ, поскольку вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) не раскрывают эти данные. "В лучшем положении находятся США... По состоянию на 3 апреля коммерческие хранилища были заполнены на 54%, 298 миллионов баррелей были не заняты. По нефтепродуктам тоже схожая картина... Стратегические хранилища нефти в США заполнены на 89%", - говорит он.