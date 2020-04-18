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Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь обязательно вернется ко всем нам"

Юлия Высоцкая поделилась архивным кадром из Италии: "Настоящая жизнь обязательно вернется ко всем нам"

Изоляция толкает нас к вынужденным переменам, заставляет придумывать новые способы решения привычных задач, и в этой тревожной атмосфере важно оставаться оптимистом. Юлия Высоцкая им остается, публикуя архивные кадры их Италии, которая в этом году больше многих других стран пострадала от коронавируса. Актриса и телеведущая поделилась с фолловерами в соцсети фотографиями 2012 года, сделанными в Тоскане, когда вокруг все было хорошо.

Саша! @sashagusov знает что сказать, как рассмешить, как подглядеть настоящую жизнь... которая обязательно вернется ко всем нам... (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— подписала она фотографии, сделанные Александром Гусовым.


Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Супруга Андрея Кончаловского в недавнем интервью сказала, что сейчас убеждается в том, что жизнь развивается покруче любого романа.Никогда не могла себе представить, что все происходящее сейчас может произойти по-настоящему, а не в кино,— сказала Юлия.


Тем не менее, самоизоляция и возможность долго не выходить из дома позволили ей делать то, чем она раньше не занималась, в том числе регулярно готовить для семьи.Я готовила для YouTube, для телека и для друзей. И крайне редко готовила для своих дома. В ежедневной рабочей жизни этого не делала. Что я буду готовить утром, если у меня вечером спектакль и я не ем в течение дня?! А когда прихожу после спектакля, для меня нормально съесть кусок сыра, какой-то тост или сухарик,— призналась она.

По геотегу на опубликованных сегодня фотографиях Высоцкой и Кончаловского понятно, что изоляция семьи режисера проходит в доме на Николиной Горе.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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