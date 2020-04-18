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Как получить патент на изделие

Новая технология или изобретение – это такой же актив предприятия, как и материальная собственность. Если пренебречь патентованием, то бизнес потеряет преимущество перед конкурентами. Каждому собственнику новой идеи необходимо знать, как получить патент на изделие.

Схема получения патента

Порядок получения исключительных прав на изделие можно разделить на следующие этапы:

  1. Проверка патентоспособности.

  2. Оплата пошлин.

  3. Выбор процедуры патентования.

  4. Составление заявки.

  5. Прохождение экспертизы заявки.

  6. Получение решения об оформлении патента.

  7. Получение исключительных прав на изделие.

Вопреки распространенному заблуждению, оформление патента на изделие – это не дорого и не затянуто во времени. При правильной юридической поддержке в компании https://1-tm.ru/patentovanie/ процедуру можно пройти в среднем за 7 месяцев. В России права выдают быстрее, чем в других странах.

О проверке патентоспособности

Чтобы получить патент на изделие, необходимо продемонстрировать ряд качеств нового изобретения. Три критерия патентоспособности:

  • Новизна. Изобретение нигде раньше не применялось.

  • Сложность. Объект изготовлен на технологичном уровне.

  • Полезность. Идею можно применять в практических целях и производстве.

Патентоспособность проверяется путем поиска по базам данных России и других стран. Необходима новизна именно на международном уровне. Проверку реализует сам владелец, но процедуру можно ускорить при грамотном юридическом сопровождении от опытного бюро.

Об оплате пошлин

Государство взимает плату как за непосредственную регистрацию объекта, так и за экспертизу. Конкретные «ценники»:

  • экспертная проверка - 4700 рублей;

  • регистрация – 3300 рублей;

  • выдача патента – 1500 рублей.

Минимальная стоимость – 9500 рублей. В целях экономии времени желательно оплатить пошлину сразу.

Выбор процедуры и составление заявки

Охрана изобретения зависит от страны проживания владельца новой идеи. Российское законодательство лояльно к регистрации. Необходимо знать требования Гражданского Кодекса РФ. Альтернатива – использовать Евразийскую конвенцию от 9 сентября 1994 года.

Заявка – центральный документ процедуры получения патента на изделие. Должна включать следующие сведения:

  • описание объекта;

  • формула изобретения;

  • чертежи;

  • сущность и смысл изобретения.

Помимо заявки, которая занимает объем в пару листов A4, необходимо составить реферат. Реферат – это выжимка из основного текста на полстраницы.

Об экспертизе

После составления и подачи заявки в ФИПС назначается экспертиза. Сотрудники органа тщательно проверяют изделие на критерии патентоспособности. Установлено два этапа экспертизы: формальный и проверка сущности объекта. На формальной стадии исследуются поданные бумаги, на непосредственной проверке – само изделие.

Прохождение проверки – «сердцевина» всей процедуры. Треть кандидатов не проходит отбор из-за недобросовестности поверенных. Представители не сообщают кандидатам об уведомлениях, которые посылает ФИПС. Орган часто направляет дополнительные вопросы и запросы по заявке. Если в течение 6 месяцев ответа не последует, то процедура прекращается. Желательно обращаться к опытным юристам в области патентования.

Итоговый этап: получение патента

Оформление патента на изделие гарантирует исключительное право на новое изобретение. Собственник становится полноценным правообладателем. Важно заручиться поддержкой грамотных юридических представителей, которые помогут оформить заявку и дополнительную документацию. Задача патентного бюро - обеспечить клиента законными правами на промышленное изделие.

# Бизнес

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