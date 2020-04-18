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Какие автомобили освободили от утильсбора

Какие автомобили освободили от утильсбора

Тема: Какие законы вступают в силу


Владельцев транспортных средств, которые ввозятся в Россию и помещаются под таможенную процедуру временного ввоза, освободят от уплаты утилизационного сбора. Это установлено законом, который вступает в силу 18 апреля.

Временный ввоз или допуск — это таможенная процедура, которая применяется в рамках Таможенного союза, то есть действует в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии. Применяется она к иностранному оборудованию, которое ввозят на ограниченный срок. Как правило, такая процедура применяется в случаях, когда оборудование или, в нашем случае, автомобиль везут на выставку или испытания, для участия в соревнованиях, для диагностики и ремонта.  

Утилизационный сбор платят однократно — при покупке нового автомобиля или его ввозе в Россию. Данный сбор взимают для обеспечения экологической безопасности: что-то вроде оплаты будущих расходов государства на ликвидацию экологических последствий от эксплуатации конкретного автомобиля.

В прошлом году Конституционный суд признал «отступающими от принципов справедливости и соразмерности» законодательные нормы, которые обязывали платить утильсбор за временно ввозимый автомобиль. Ведь одно дело — ввоз автомобиля в Россию для постоянного его использования внутри страны, и другое — процедура временного допуска транспорта, которая может длиться максимум два года. И брать в обоих случаях одинаковый утильсбор — экономически необоснованно, решил КС.

Во исполнение этого решения Правительство и внесло поправки в закон «Об отходах производства и потребления», который и устанавливает правила взимания утильсбора. Теперь его не будут взимать с колёсных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов, которые помещаются под таможенную процедуру временного допуска.

Также утильсбор не взимают в следующих случаях:


транспорт является личным имуществом беженца, вынужденного переселенца, участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников;
транспорт принадлежит сотрудникам диппредставительств, консульских учреждений, международных организаций;
транспортное средство сошло с конвейера более 30 лет назад, имеет оригинальный кузов и не используется в коммерческих целях (точный перечень видов устанавливает Правительство);
автомобиль выпущен не меньше трёх лет назад и ввозится на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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