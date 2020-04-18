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Какое кино готово финансировать Минкультуры

Какое кино готово финансировать Минкультуры

Социально значимые фильмы, киноленты для детей, сериалы, а также полнометражные мультфильмы, снятые в новых технологиях — создание таких видов кинопродукции может получить наибольшую финансовую поддержку от Министерства культуры в этом году. Основные принципы господдержки кинопроизводства утверждены приказом ведомства, который вступает в силу 18 апреля.

В категории игрового кино перечислено пять видов кинопродукции, которое готово поддерживать государство. Так, на создание одного социально значимого фильма ведомство готово предоставить до 70 миллионов рублей, а на съёмку телесериала или детской киноленты — до 50 миллионов рублей. Создателям авторского и экспериментального «полного метра» Минкультуры готово добавить до 40 миллионов рублей. Также ведомство может предоставить 15 миллионов на «завершение производства полнометражного фильма».

Производители анимационных фильмов могут получить от государства до 50 миллионов рублей на создание полного метра, и по 300 тысяч рублей за минуту короткометражки. Создателям анимационных сериалов и циклов могут добавить по 200 тысяч рублей за минуту.

От 2 до 8 миллионов рублей Минкультуры готово предоставить на создание неигрового спецпроекта длительностью более 52 минут, которые предназначены для показа в кинозале.

Во всех случаях речь идёт о частичном финансировании кинопроизводства из расчёта до 2/3 сметной стоимости фильма.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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