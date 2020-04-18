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Карантинный гид по YouTube: 10 развлекательных шоу для нескучной самоизоляции — от Ивлеевой до Маркони

Карантинный гид по YouTube: 10 развлекательных шоу для нескучной самоизоляции — от Ивлеевой до Маркони
Карантинный гид по YouTube: 10 развлекательных шоу для нескучной самоизоляции — от Ивлеевой до Маркони

В нашей новой рубрике мы продолжаем рассказывать о популярных и полезных YouTube-каналах и шоу, которые помогут скоротать время на самоизоляции. Ранее специально для новичков мы уже составляли гид по самым актуальным и просматриваемым роликам за последние несколько месяцев, а также делились списком топовых YouTube-каналов для занятий йогой. Сегодня же пришел черед подборки развлекательных шоу — с ней NEWSTES.RU предлагает немного отвлечься от печальной статистики заболеваемости по стране и зарядиться позитивом.

"Бар в большом городе""Бар в большом городе" — авторское шоу участницы проекта "Однажды в России" и бывшей КВН-щицы Ирины Чесноковой. В выпусках Ирина приглашает своих коллег по шоу-бизнесу и YouTube в импровизированный бар, где под бокальчик алкогольного коктейля упражняется с ними в шутках, играет в различные игры и попутно обсуждает актуальные новости.


Иногда в баре Чесноковой встречаются представители разных поколений, профессий и взглядов на жизнь, поэтому наблюдать за их дискуссиями становится вдвойне интереснее. Иногда появляется ощущение, что ты сидишь вместе с героями шоу за одной барной стойкой, а вовсе не дома на диване перед экраном. Сейчас это особенно актуально, учитывая, что в реальный бар из-за введенного режима самоизоляции получится попасть еще очень не скоро!


"Что было дальше?"

Шоу "Что было дальше?" является одним из самых популярных на Youtube-канале LABELCOM, созданном комиками, которые в основном являются выходцами программ Comedy Club и Stand Up на телеканале ТНТ. В выпусках комики Нуран Сабуров, Алексей Щербаков, Сергей Детков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид приглашают к себе в студию звезд шоу-бизнеса и предлагают им рассказать интересную историю из жизни, упустив в ней самое главное — конец. Эффектный финал рассказа как раз додумывают сами комики — чья версия по итогу окажется смешнее (а вовсе не ближе к правде!), тот и одерживает победу.


По ходу рассказа истории ведущие специально перебивают героя шутками, а иногда устраивают для него настоящую "прожарку" — не стесняясь в выражениях, они подкалывают гостя и припоминают ему неоднозначные моменты из прошлого. Поэтому предупреждаем: если вы не приемлете мат и шутки на грани фола, шоу можно даже не включать. В противном случае вам точно понравится!


"Зашкварные истории"

Это шоу — одна из визитных карточек YouTube-канала "КликКлак", созданного фронтменом группы Little Big Ильей Прусикиным, музыкантом Юрием Музыченко, блогерами Эльдаром Джараховым, Русланом Усачевым и их друзьями. В выпусках ведущие (а их количество и состав меняется почти в каждом выпуске) и приглашенные герои собираются за большим столом в уютной студии, напоминающей квартиру. Собравшиеся по очереди начинают вспоминать нелепые, но при этом очень забавные истории из своей жизни, за которые им по-прежнему стыдно. За это время в гостях у ребят уже успели побывать Гарик Харламов, Михаил Шац, Настя Ивлеева, Александр Гудков и многие другие. Шоу поможет весело скоротать время на самоизоляции, если вы уже давно забыли о том, что такое задушевные разговоры с друзьями (конференции в Zoom не в счет)!



"Петя любит выпить"

"Петя любит выпить" — еще одно развлекательное шоу на YouTube в формате дружеской беседы под бокальчик горячительного. Его создателем является продюсер и автор книги автор книги "Сила Instagram" Петр Плосков. В выпусках он приглашает к себе в студию одного героя — это и актеры, и телеведущие, и певцы, и звезды инстаграма — и разговаривает с ними на самые разные темы. Параллельно Петя вместе с гостем занимается приготовлением оригинального алкогольного коктейля — это и является самой главной фишкой шоу!



"10 глупых вопросов"Если на самоизоляции вам в голову неожиданно пришла мысль сменить профессию, познавательное шоу "10 глупых вопросов", выходящее на канале "Жиза", может оказаться полезным. Авторы канала — Александр Шишканов и Николай Пружинин, бывшие работники рекламных агенств, которые придумывали, как потратить бюджеты брендов на рекламу популярных видеоблогеров. Потом ребята решили делать что-то свое — уволились из компаний, создали канал на YouTube и начали брать простые блиц-интервью у выдающихся представителей самых разных профессий. Гостю ребята задают всего 10 вопросов, которые касаются его любимой работы, причем самых банальных и глупых — примерно такие же вопросы мог бы задать любой человек, как говорится, "не в теме".



В гостях у ребят уже побывали трансплантолог, спецназовец группы "Альфа", автоинструктор, пожарный, судмедэксперт, уролог, сантехник, сомелье и представители других профессий. Кстати, недавно на канале вышло одно из актуальнейших на сегодняшний день блиц-интервью, героиней которого стала врач-эпидемиолог ВОЗ — ей, конечно же, не удалось избежать вопросов про коронавирус.




Comment Out

Comment Out — шоу, придуманное одним из авторов пародийного телепроекта "Реутов ТВ" и ведущего собственной рубрики в программе "Вечерний Ургант" Владимиром Маркони. Comment Out выходит на YouTube-канале "Чикен Карри", созданным Александром Гудковым.


Автор (он же ведущий шоу) приглашает в студию двух звезд и предлагает им написать своим коллегами по шоу-бизнесу смешные и провокационные комментарии в инстаграме (звезд, которым будет оставлен комментарий, выбирают рандомно) или выполнить странное и часто не очень приятное задание. К примеру, подкинуть над собой стул и не ловить его, проглотить кусок хозяйственного мыла или найти ключ в ворохе грязных детских подгузников.

За каждый написанный комментарий и выполненное задание игрокам начисляются баллы, в финале программы они подсчитываются, и выбирается победитель шоу. Чемпиону, который оказался смелее своего противника, торжественно вручается приз — железные яйца (а именно куриные яйца, покрашенные в металлическую краску).



#Музыкалити

Четыре месяца назад юморист Максим Галкин начал покорять YouTube. На популярную среди молодежи платформу Галкин зашел с соответствующим контентом — на канале лейбла Gazgolder (одним из его владельцев является рэпер Баста) он начал выпускать шоу под названием #Музыкалити.

Максим приглашает в студию двух музыкантов — представителя "старой гвардии" российской эстрады и начинающего популярного артиста — и вместе с ними слушает хиты, возглавляющие главные музыкальные чарты страны. После прослушивания короткого отрывка той или иной песни гости делятся своим мнением по поводу трека и дают ему  оценку. Потом свои баллы песне также присваивают обычные люди. Следом оценка суммируется, а композиция занимает свое место в музыкальном чарте #Музыкалити.

В музыкальном баттле Галкина уже сошлись Лев Лещенко и Кирилл Бледный из "Пошлой Молли", Николай Басков и Моргенштерн, Валерий Сюткин и Instasamka и многие другие. Наблюдать за этим зрелищем не только весело, но и в какой-то степени познавательно — можно пополнить плейлист новыми хитами, которые раньше негде было услышать!



AgentShow

AgentShow — авторское шоу Насти Ивлеевой, которое выходит на ее YouTube-канале. В этом году стартовал уже третий сезон программы, однако суть шоу осталась прежней: Настя приглашает к себе известных гостей, задает им провокационные вопросы и играет с ними в различные веселые игры.Несмотря на то что в целом шоу очень смешное и развлекательное, иногда герои делятся в нем настоящими откровениями. Так, недавно Елена Темникова в беседе с Настей рассказала о серьезных проблемах с кожей, из-за которых ей очень долго было страшно даже смотреть на себя в зеркало.



"Контакты""Контакты" — новое шоу комика Антона Шастуна, которое выходит на его YouTube-канале под названим "Шастун". Антон приглашает к себе на уютный диван героя, берет его мобильный телефон и начинает в случайном порядке обзванивать людей из его списка контактов. После того как человек выбран, гость должен задать ему вопрос (их заранее готовят редакторы) и получить правильный ответ.


Изначально у гостя есть минута на то, чтобы задать вопрос, но с каждым неправильным ответом людей из его записной книжки количество времени на ответ следующих людей сокращается на 10 секунд. 

При просмотре "Контактов" вы не только увидите, как звезды ведут себя в нелепых ситуациях, узнаете, как они записывают друзей по шоу-бизнесу в своих телефонах, а также просто получите заряд хорошего настроения.



Модные репортажи Чумы Вечеринки

Автор и ведущая канала CHUMA Vecherinka Виктория Чуманова изначально прославилась как звезда другого канала — "Луи Батон". В рамках того проекта она подходила к прохожим на улице и спрашивала о марках и стоимости их одежды. Благодаря своим обзорам Вика быстро стала популярной, начала общаться со звездами и стала частой гостьей на светских вечеринках.


После этого девушка завела новый YouTube-канал, на котором продолжила публиковать модные обзоры, однако теперь вместо прохожих на улице она берет интервью у звезд на различных публичных мероприятиях и интересуется их модными луками.

Обзоры получаются  забавными в том числе благодаря своеобразному говору Вики, который уже давно стал ее основной фишкой. Блогер, которая родилась и выросла в Костроме, утверждает, что с детства интересовалась творчеством северных писателей и именно у них позаимствовала свой узнаваемый диалект.


Модные репортажи Чумы Вечеринки — это отличный повод вспомнить, как беззаботно и легко протекала жизнь еще до начала пандемии, — когда люди еще могли покидать дома без спецпропусков и целоваться при встрече, не беспокоясь о соблюдении дистанции!


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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