Кинодайджест: братья Винчестеры уходят на покой, а сын Гарри Поттера рвется в бой — и другие новости

Вадим Карасев

Хагрид и другие возвращаются, а братья Винчестеры уходят, Том Харди играет гангстера, а Тимоти Шаламе — принца и борца за справедливость. Эти и другие новости — в нашем дайджесте.

Дин и Сэм Винчестеры прощаются с поклонниками

Эпопея братьев Винчестеров, отважных борцов с нечистью и героев самых горячих снов по всему миру, подходит к концу: сериал "Сверхъестественное" уходит на покой. 15-й сезон, стартовавший осенью 2019 года, станет последним. Финальная серия была запланирована на 18 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса шоу решили приостановить: последний на текущий момент эпизод вышел 23 марта, а дальше — тишина.





Дженсен Эклз и Джаред Падалеки





Миша Коллинз, Дженсен Эклс и Джаред Падалеки

Смириться с этим миллионам фанатов, не представляющих, как жить без Сэма и Дина, непросто, и продюсеры решили подсластить пилюлю — вместе с журналом Entertainment Weekly выпустили прощальную фотосессию и большой репортаж.





В кадре — братья Винчестеры и их верный друг и напарник, помогающий им бороться со вселенским злом, — ангел Кастиэль, а точнее Дженсен "Дин" Эклз, Джаред "Сэм" Падалеки и Миша Коллинз.









Съемка прошла жарким августовским днем в Малибу: актеры дурачились, обливали друг друга шампанским, обнимались и рассказывали, как долгоиграющий проект изменил их жизнь за эти 15 лет.

Репортаж можно прочитать здесь.





Миша Коллинз и Дженсен Эклз

Первые кадры очень ожидаемого фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе, Зендаей и другими

В сети наконец-то появились первые кадры одного из самых ожидаемых фильмов года — "Дюны" Дени Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли. Это экранизация одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта об инопланетной цивилизации: вышедший еще в 1965 году, он обрел статус культового и армию поклонников.





Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

Сюжет разворачивается в далеком будущем на пустынной планете Арракис, за власть над которой борются разные кланы. Все из-за сверхценного во Вселенной вещества — "пряности", — которое добывают только здесь: оно увеличивает продолжительность жизни, необходимо для межзвездных перелетов и дарует своему обладателю власть и богатство. Но планета полна опасностей: спасаться приходится не только от политических интриг, но и от царящих здесь монстров — гигантских песчаных червей. Юный наследник могущественной семьи Пол оказывается в гуще событий и становится ключевой фигурой в борьбе вольного народа планеты за свою свободу.





Помимо Тимоти Шаламе, которому досталась роль Пола, в картине также появятся Зендая, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и другие известные актеры. Режиссером выступил Дени Вильнев, известный по фильмам "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049".

Он не первый, кто взялся экранизировать одно из самых известных научно-фантастических произведений XX века: попытка Алехандро Ходоровски закончилась ничем, а фильм Дэвида Линча 1984 года и критики, и зрители сочли откровенным провалом. А мини-сериал, вышедший в 2000-м, остался и (справедливо) абсолютно незамеченным.





В этот раз проекту предрекают успех, и планы у продюсеров более чем амбициозные: решено экранизировать не только "Дюну", но и другие романы цикла. Ну а первый роман, ввиду объема материала, уже разбили на две части — пока Вильнев снимает только первую:

Я бы не стал экранизировать эту книгу в виде только одного фильма. Мир в этой книге слишком сложный, он требует проработки,

— заявил режиссер в интервью изданию Vanity Fair, которое выпустило эксклюзивный репортаж со съемок.

Премьера запланирована на 18 декабря — надеемся, к тому моменту коронавирус уже точно будет побежден.





Дени Вильнев на съемках фильма "Дюна"

Герои "Гарри Поттера" возвращаются

На этой неделе появилось сразу несколько новостей, которые порадуют поклонников историй о Гарри Поттере. Так, стало известно, что в третьей части "Фантастических тварей", возможно, будут участвовать два персонажа из оригинального цикла книг Джоан Роулинг — Хагрид и Волан-де-Морт. Роль Хагрида, по слухам, сыграет Робби Колтрейн. Кто будет в роли Тома Реддла, то есть Волан-де-Морта, неизвестно.









События "Фантастических тварей", хоть и относятся к вселенной поттерианы, происходят задолго до описываемых в книгах, а потому пока непонятно, о каких временных рамках идет речь. Скорее всего, мы увидим Хагрида и Волан-де-Морта в молодости, как это уже случилось, например, с Альбусом Дамблдором, молодую версию которого во франшизе сыграл Джуд Лоу. Он, кстати, снова появится в кадре, как и его антагонист Грин-де-Вальд в исполнении Джонни Деппа.





Джуд Лоу в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Режиссером сиквела стал Дэвид Йетс, снявший несколько фильмов о Гарри Поттере, но на какой стадии производства находится фильм, пока тоже неясно: съемки были запланированы на весну этого года, но коронавирус смешал все планы. Пока премьера намечена на осень 2021 года.

Есть еще одна интригующая деталь: появилась информация, что продюсеры хотят привлечь к съемкам настоящего Гарри Поттера — Дэниела Рэдклиффа и якобы ведут переговоры с актером насчет его участия в этом или других фильмах "Фантастических тварей". Слухи не подтверждены, но фанаты, конечно, надеются на лучшее.





Другая важная новость — предполагаемый запуск еще одной франшизы по волшебному миру. На этот раз речь не о приквелах, а о продолжении оригинальной истории: главным героем новой серии фильмов станет сын Гарри Поттера, Альбус. Он и его друзья уже фигурировали в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которую Джоан Роулинг совместно с другими авторами выпустила в 2016 году. История нового поколения — сына Драко Малфоя, дочери Рона и Гермионы, а также дочери Волан-де-Морта — настолько понравилась публике (хотя без критики не обошлось), что компания Warner Bros. задумалась об экранизации: с этими героями, но с другим сюжетом.

По сведениям инсайдеров, на роль Альбуса Поттера рассматривают 17-летнего Леви Миллера ("Излом времени", "Пэн: Путешествие в Нетландию"). Учитывая возраст актера, уже "выросшего" из школьной формы Хогвартса, скорее всего, действие будет происходить после событий пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Но, как говорится, это не точно.





Промо пьесы "Гарри Поттер и Проклятое Дитя": Гарри Поттер, Альбус Поттер и Джинни Уизли

Том Харди в образе легендарного мафиози Аль Капоне

В сети появился первый трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди в главной роли. Нет, это не ремейк одноименной культовой картины с Аль Пачино и Мишель Пфайффер 1983 года, а совершенно другая работа, но "аль" здесь тоже есть — знаменитый мафиози Аль Капоне, историю которого и рассказывает лента (в оригинале фильм так и называется — "Капоне", но российские прокатчики, конечно, не могли смириться с таким названием).





Сюжет строится вокруг последних лет жизни гангстера: Аль Капоне вышел из тюрьмы, но ФБР продолжает за ним следить, надеясь найти спрятанные им миллионы. Капоне же, кажется, до этого нет дела: утративший былую власть и союзников, он постоянно вспоминает прошлое, медленно теряя рассудок и связь с реальностью. Впрочем, возможно, все это лишь хитрый ход, чтобы не отдавать награбленное богатство и облапошить всех.

За роль одного из самых известных гангстеров США Тому Харди уже прочат самые престижные награды — похоже, эта работа станет для актера знаковой. Также в фильме снялись Кайл Маклахлен, Мэтт Диллон и многие другие. Режиссером и автором сценария стал Джош Транк, на счету которого вообще-то не так много проектов.





Том Харди в фильме "Лицо со шрамом"

Премьера состоится онлайн: с 12 мая фильм появится на стриминг-платформах. В будущем картину планируют выпустить и на широком экране.





"Кина не будет": ММКФ и "Кинотавр" перенесены на неопределенный срок

Перенос дат проведения крупных российских кинофестивалей был вопросом времени: как ни надеялись организаторы, что удастся "проскочить", не вышло — коронавирус заставил всех изменить планы.

Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти с 22 по 29 апреля, теперь состоится 1—8 октября. А вот новые даты "Кинотавра-2020", изначально запланированного на начало июня в Сочи, пока неизвестны:

По понятным причинам, фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно,

— заявили организаторы киносмотра.

Кстати, Каннский кинофестиваль, уже и так перенесенный с мая на конец июня, снова подвинули — на неопределенную дату.





Чулпан Хаматова в первом трейлере фильма "Доктор Лиза"

Вышел первый трейлер фильма "Доктор Лиза", посвященного Елизавете Глинке — правозащитнице и общественному деятелю, которая много лет занималась благотворительностью, спасала бездомных людей, помогала хосписам и была неравнодушна ко всем, кто нуждался в помощи и сочувствии.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году в авиакатастрофе, когда сопровождала партию лекарств в Сирию для местного госпиталя. Но после смерти "доктор Лиза", как ее называли в народе, и ее дело обрели еще большую популярность.





Художественный фильм Оксаны Карас ("Хороший мальчик", "Выше неба") — это история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. Действие начинается с праздника: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. Всегда занятая, Лиза освободила этот день, чтобы провести его в кругу друзей и родных. Перед праздником она должна сделать только одно дело — ненадолго заскочить на Павелецкий вокзал, где ее благотворительный фонд принимает пациентов. И эта поездка в корне меняет планы доктора Лизы...





События этих 24 часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи. Фильм основан на дневниках "доктора Лизы" и воспоминаниях ее семьи и друзей.

Лиза Глинка – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Ее труд был обращен к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды в интервью она сказала, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым так же важно, особенно тем, у которых не осталось практически ни единого шанса. Об этой незаметной, но бесконечно важной работе, делах, которые устремлены в сердца людей, которым предельно нужна помощь, — вот об этом мы сделали наше кино,

— рассказывают создатели картины.





Фильм снят совместным производством "Киностудии КИТ" и "Продюсерского центра IVAN" в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ.

Доктора Лизу сыграла Чулпан Хаматова, среди других актеров — Константин Хабенский, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Андрей Бурковский, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие известные артисты.

В прокат лента выйдет осенью 2020 года.





Новые кадры фильма "Ева" с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом

В сети появились новые кадры шпионского боевика "Агент Ева" (Ava) с Джессикой Честейн, Колином Фарреллом и Джоном Малковичем в главных ролях.

Спецагент Ева красива, умна и чрезвычайно опасна. Она колесит по миру, выполняя самые сложные задания руководства, однако решает выйти из игры, когда очередная спецоперация вдруг идет не по плану. Но нельзя просто так взять и перестать быть агентом: теперь охота начинается на саму Еву.





Режиссером фильма стал автор "Девушки в поезде" Тейт Тейлор, у которого Джессика Честейн, к слову, уже снималась в картине "Прислуга".

Премьера назначена на 31 июля.





Андрей Кончаловский снимает документальный фильм "Карантин по-русски" — и просит помощи зала

Андрей Кончаловский начал работу над новым документальным фильмом "Карантин по-русски", который планирует снять с помощью обычных людей: режиссер пригласил россиян поучаствовать в создании картины, ответив на заданные вопросы и поделившись своими мыслями о ситуации вокруг коронавируса. Видео с ответами войдут в фильм, который "сохранит нашу общую память об этом времени".

Чтобы присоединиться к проекту, надо записать небольшие горизонтальные видео с ответами на вопросы и опубликовать их в соцсетях со специальными хештегами. Вопросы самые разные: "Каким источникам информации вы доверяете?", "Чего вам не хватает в условиях самоизоляции?", "Чего вы боитесь?" и так далее.

Мир меняется прямо на наших глазах. Уверен, потребуется время, чтобы осознать все то, что сейчас происходит. Но было бы непростительной ошибкой не попытаться зафиксировать эти изменения,

— рассказывает режиссер о своем проекте.

Все подробности — в инстаграме Андрея Кончаловского.



