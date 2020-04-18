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Коронавирус ударил по производителям золота

Коронавирус ударил по производителям золотаФото: страница Newmont Corporation на Facebook

Сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса стало тяжелым ударом для мировых золотодобытчиков. Компании не могут переправлять сырье с месторождений на аффинажные заводы для его очистки и выделения чистого золота. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обычно металл переправляют на регулярных авиарейсах. Однако [с наступлением пандемии] нам пришлось искать альтернативные пути доставки сырья на аффинажные заводы по всему миру», — сказал генеральный директор крупнейшего производителя золота Newmont Mining Том Палмер. По его словам, компании приходится зафрахтовывать самолеты совместно с другими производителями, чтобы отправлять грузы.

Ситуация осложнилась тем, что из-за коронавируса перерабатывающие предприятиями в США и Европе стали закрываться на карантин. Newmont Mining, сотрудничавшая с аффинажными заводами в Швейцарии, была вынуждена обратиться к австралийскому Монетному двору в Перте, у которого есть собственные перерабатывающие мощности. Австралийская сторона согласилась принимать металл, и теперь на завод может поступить сырье с месторождений, разрабатываемых Newmont Mining в Перу, Суринаме и Гане.

Цены на золото, которое инвесторы традиционно воспринимают как наиболее безопасный актив для вложений, растут на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Во время торгов на Чикагской товарной бирже 14 апреля стоимость драгоценного металла взлетела до уровня 2012 года, достигнув 1785 долларов за унцию.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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