«Кремлевская принцесса» Галина Брежнева спилась и закончила дни в психушке

Лидия Мартынова

Окружающие знали ее исключительно как наследницу политика, обожавшую бриллианты и вечеринки. Галина Брежнева не стремилась построить карьеру, а главное место в ее жизни занимала любовь. К сожалению, многочисленные романы не принесли женщине счастья.

За годы жизни Галина Брежнева успела поработать в цирке, агентстве печати, архивном управлении МИД СССР и госуниверситете, однако оглушительного успеха не достигла ни на одном месте. Гораздо больше дочь генсека ЦК КПСС интересовала роль жены, но зачастую мужчины предавали и обманывали ее, используя связи знаменитого отца для продвижения по службе.

Галина Леонидовна родилась 18 апреля 1929-го, а умерла в возрасте 69 лет в июне 1998-го. Ее судьба — словно свободное падение: от обласканной и избалованной девушки, обожавшей развлечения и светскую жизнь, до одинокой алкоголички, брошенной приятелями и запертой в стенах психиатрической больницы. Что же довело Брежневу до печального финала?

ДОЧЬ И ЖЕНА

Галина Леонидовна появилась на свет в Свердловске, где в то время ее папа занимал должность заместителя председателя райисполкома. Спустя четыре года у Брежнева родился сын Юрий. Мама Виктория оставила работу акушера и посвятила себя дому и детям, пока муж строил карьеру. Близким приходилось часто переезжать вслед за главой семьи, но кочевая жизнь даже нравилась мечтательной Гале.

Леонид Ильич был человеком старой закалки и твердых правил, так что когда дочь заявила о желании стать актрисой, воспринял идею в штыки. С детства Галя отличалась настойчивостью и своенравием, но на этот раз послушалась родителей и поступила на литературный факультет Орехово-Зуевского пединститута, а позднее перевелась на филфак Кишиневского госуниверситета. Преподавание и наука мало интересовали наследницу политика, впрочем, как и все остальное.

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Всю жизнь Галина Леонидовна носила статус «дочери Брежнева», и нужно было сильно постараться, чтобы разрушить стереотипы и добиться успеха самостоятельно. Вот только девушка к реализации не стремилась, да и о серьезной карьере не мечтала.

«Она была совершенно хрестоматийным образцом богемы. Не привыкла и не любила работать, а просто получала удовольствие от жизни», — отмечал публицист Евгений Додолев.

Переезд вслед за отцом в Кишинев круто изменил судьбу Галины Леонидовны: встретив 42-летнего акробата Евгения Милаева, она бросила вуз и сбежала с возлюбленным. Ради избранника дочь государственного деятеля была готова на все — забыв о светских мероприятиях, работала простой костюмершей в цирке, отправлялась на гастроли шапито, приняла детей вдовца-Милаева Сашу и Наташу. Брежнев же настолько обожал наследницу, что смирился с положением дел и позволил паре пожениться. Вскоре политик даже проникся симпатией к зятю, ведь благодаря ему непослушная бунтарка Галя, наконец, остепенилась.

Стоит отметить, что жена из легкомысленной девушки получилась прекрасная: она научилась вкусно готовить, приемных детей воспитывала как собственных, а затем родила любимому дочь Вику. Милаев боготворил супругу, но, будучи человеком сдержанным и холодным, чувства умел выражать только через дорогие подарки — драгоценности, соболиные шубы. Именно тогда окружающие заговорили о страсти Галины Леонидовны к изысканным украшениям: «фабричное» ей не нравилось, если уж бриллианты — то от искусного ювелира.

Разумеется, Брежнев помогал зятю строить карьеру, так что за годы брака с Галей тот получил звание Героя Социалистического Труда и должность директора цирка. Но если муж носил избранницу на руках и катался как сыр в масле, почему же отношения закончились скандальным расставанием? Евгений позволял себе флиртовать с молоденькими артистками, а однажды злые языки нашептали Галине Брежневой, что он закрутил роман с акробаткой. Была ли на самом деле измена, неизвестно, но разозленная супруга подала на развод.

Образ идеальной домохозяйки и матери рухнул в одночасье, дочка Виктория поселилась с бабушкой и дедушкой, а Галина Леонидовна пошла собственным путем. «Я любила свое детское представление о ней. Мы с мамой были посторонними и разными людьми, редко виделись, — подчеркивала Вика в программе «Пусть говорят» через десятки лет. — У меня была другая жизнь».

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Милаев предпринял последнюю попытку сохранить брак: предложил Брежневой отписать все имущество на него, но не корысти ради, а чтобы удержать ее в семье. «Ничего не вышло. Галя, как в той эпиграмме, «бриллиантики схватила, к Игоречку укатила», — рассказывала подруга Брежневой Людмила Москалева.

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

«Игоречком» все называли иллюзиониста Игоря Кио, которому на момент встречи с 33-летней Брежневой было всего 18. Зато парня считали настоящим секс-символом и ловеласом: помимо Галины Леонидовны, у него имелось еще три любовницы. Предпочтение юный мачо отдал дочери политика — пара расписалась и сбежала в Сочи, что привело Леонида Ильича в бешенство.

Не такой доли он желал для наследницы: случившееся бросало тень позора на всю семью. Молодоженов нашли сотрудники госбезопасности, у Кио отобрали паспорт, а вернули документ уже без штампа. В итоге брак пары продлился всего 10 дней, но роман продолжался еще пару лет.

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Галина Леонидовна отличалась влюбчивостью, так что одинокой оставалась недолго. Одним из ее избранников стал танцовщик Марис Лиепа. Целых пять лет артист «кормил» Брежневу обещаниями, уверяя, что бросит жену. Разумеется, этого так и не случилось, и отношения закончились для дочери генсека болезненным разрывом.

На одной из богемных вечеринок женщина познакомилась с майором внутренней службы Юрием Чурбановым. Он сразу показался Галине Леонидовне надежным, да и Брежнев, уставший от похождений дочки, заключил, что из Чурбанова выйдет неплохой зять.

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«Наверное, Галя вышла за него замуж от безысходности: один обманул, второй — тоже, а этот сказал сразу: «Женюсь!». Вот она и согласилась, — считала Москалева. — Галина была хрустальным, светлым человеком. Но, когда сошлась с Чурбановым, сильно изменилась. Выпивать она начала именно с ним».

И вот уже любительница роскоши продала шубу, чтобы купить семейную дачу. Там супруги и начали коротать вечера, но не за бокалом шампанского, как привыкла Галина, а за рюмкой водки…

НА ДНЕ

«Она была рождена для того, чтобы отрываться, вести красивую жизнь. Но с таким посылом и характером надо жить быстро и умереть молодым, такому человеку совершенно нельзя стареть, а она состарилась и очень плохо окончила», — говорил о Брежневой Додолев.

Неужели главная проблема Галины Леонидовны заключалась в слабости характера и духа? А к слову о старости — окружающие судачили о романах дочери генсека даже тогда, когда ей было за 50. Так, находясь в браке с Чурбановым, она проводила много времени в компании артиста театра «Ромэн» Бориса Буряце.

«Он в итоге был арестован за кражу бриллиантов артистки Ирины Бугримовой. Галину Брежневу пытались обвинить в соучастии, но доказательств не нашли. Буряце был для Гали скорее «подружкой»: компанейский, умел красиво ухаживать. А ей этого очень не хватало», — признавалась подруга Брежневой.

Главные испытания настигли Галину Леонидовну после смерти отца: она фактически оказалась под домашним арестом на подмосковной даче. В отчаянии и депрессии женщина все чаще прикладывалась к бутылке. К тому же в опалу попал ее муж: сначала Чурбанова понизили в должности, затем отправили в отставку по выслуге лет, а в 1988-м приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Из тюрьмы Брежнева супруга не дождалась — в 1991-м подала на развод.

Что же погубило Галину Брежневу: ошибки молодости, любовные трагедии или одиночество? Почему к концу жизни некогда цветущая женщина превратилась в алкоголичку? «Галя сломалась. Говорят, когда корабль тонет, все крысы с корабля бегут. Вот так и с Галей произошло — в трудный момент все «друзья» испарились, только я одна приходила ее навестить, — сетовала Москалева. — Однажды приехала в Москву с гастролей, а мне говорят: «Ты знаешь, что твоя подруга на даче бутылки собирает?». Я тут же поехала туда. А там Галя в компании таких же алкоголиков».

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О недуге матери узнала Виктория. Она решила вмешаться в судьбу родственницы, надеясь, что сможет спасти ее жизнь. «Пила она очень сильно. С этим нужно было что-то делать, иначе это бы плохо кончилось. В психбольницу ее определила я — не могла позволить ей умереть под забором, — комментировала дочь Галины Леонидовны. — Жить со мной она не хотела, а заставить ее было нельзя. Меня вызывали в дом, где она жила, и сказали, мол, заберите ее отсюда, или мы ее выселим. Она и дня не оставалась одна — все время в квартире находились ее подруги, которые слетались отовсюду, бывали незнакомые люди, с улицы... Поэтому и исчезли, были украдены драгоценности».

К концу жизни у нее не осталось ничего: ни квартиры, ни дачи. 29 июня 1998-го Галина Брежнева скончалась от инсульта в психиатрической клинике, где проходила лечение. Больная, забытая приятелями и родными — в последние дни единственными спутниками Брежневой были воспоминания о тех временах, когда ее называли «кремлевской принцессой».

Фото: Мусаэльян Владимир/ТАСС, Leonid Lazarev, Wally McNamee/CORBIS/Getty Images, Наталья Логинова/PhotoXPress.ru, личный архив, кадры из программы «Пусть говорят» Первого канала

