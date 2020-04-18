Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке со своим новым питомцем в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Папарацци продолжают выполнять свое дело в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса: сама их работа предполагает соблюдение дистанции. Правда, звезды все реже и реже покидают свои дома, а владельцы собак среди них стали практически единственными героями съемок на улицах. 45-летний Леонардо ДиКаприо и 22-летняя Камила Морроне раньше попадали в объективы вдвоем, а теперь к ним присоединился пес породы хаски.

Сегодня утром Лео и Камила прогулялись вместе с собакой по бульвару Сансет в Лос-Анджелесе. Таких кадров звездной пары прежде не было в прессе, потому что собака появилась у них недавно. В марте Морроне рассказала фолловерам в инстаграме, что стала хозяйкой двух собак, которых назвала Джек и Джилл.





Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Воспитание щенка во время карантина — это лучшее решение. Советую всем друзьям. Эти милые существа так нуждаются в нас… Карантин научил меня многим вещам за короткое время. Я уже и забыла, какую радость может принести в твою жизнь животное. Если у вас есть время, финансы и возможность даже временно приютить животное в это сумасшедшее время, я действительно рекомендую вам сделать это. Не пожалеете, — писала актриса своим поклонникам в соцсети.















