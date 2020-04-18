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Лидер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве

Лидер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровствеАндрей РазинФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лидер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в воровстве песен. Он рассказал в Instagram, что поп-звезды без разрешения исполняли композиции, правообладателем которых он является.

«Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню "А где-то далеко идут дожди" ("Дожди") без спроса и получения разрешения», — заявил Разин. Он объяснил, что композиция впервые была записана им в 1997 году. Ее автором выступил Валерий Разумовский — Разин сам якобы заказал у него эту песню.

«Для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению на "Песне года", что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме "Ты одна на всей земле", который я выпустил в 1997 году, и стал ее правообладателем», — добавил музыкант.

Артист отметил, что Леонтьев в 1997 году перепел его песню «Эльдорадо», написанную для Разина Юрием Чернавским в 1990-м: «Она вошла в мой альбом "Эльдорадо" в моем исполнении, за нее я заплатил бешеные деньги, и также являюсь ее правообладателем».

«Ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное — это то, что они — банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен», — подчеркнул Разин.

Музыкант опубликовал обе композиции в своем исполнении, а также записи их исполнения Пугачевой и Леонтьевым.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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