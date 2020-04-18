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Люди остались без крыши над головой: появилось видео последствий масштабных пожаров на Житомирщине

Люди остались без крыши над головой: появилось видео последствий масштабных пожаров на Житомирщине

В Житомирской области лесной пожар перекинулся на села и уничтожил дома в населенных пунктах Личманы, Магдин, Колесники, Островы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня.

Всего сгорели 39 жилых домов, от некоторых остались лишь печные трубы. Также сгорели или сильно повреждены 43 нежилых постройки.

Наиболее пострадавшие от пожара села Личманы и Магдин располагались посреди лесистой местности. Когда стало понятно, что огонь угрожает домам, у жителей были считанные минуты на сборы.

Глава Житомирской области Виталий Бунечко уточнил, что без жилья остались 48 человек. Пострадавших от пожара жителей сел Личманы и Магдин эвакуировали в населенный пункт Гладковичи. Пострадавшим собирают одежду и стройматериалы.

Напомним, из-за северо-западного ветра дым от пожаров в Житомирской области дошел до Киева.

Фото oda.zht.gov.ua

# Украина
По материалам: fakty.ua

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