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Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года

Влияние Луны на Землю и многие земные процессы сложно переоценить. Рекомендации астрологов из лунного календаря помогут 18 апреля привести все сферы жизни к гармонии.

День по всем параметрам выдастся очень благополучным и удачным — редко когда расположение Луны бывает столь гармоничным. Луна и Рыбы удачно дополняют друг друга, что будет способствовать взаимопониманию между людьми. Но все прекрасно понимают, что у всего есть обратная сторона — и творческая активность, и торжество интуиции, которым будут способствовать лунные Рыбы, могут помешать людям, идущим по материальной стезе, жаждущим славы и признания. Но в целом день получится близким к идеальному — по всем показателям.


Фаза Луны: 24-25 лунные сутки. Убывающая Луна в Рыбах задаст динамичный и непредсказуемый тон. Увлекательной стороной дня будет возможность получать подсказки интуиции и знаки свыше.

Магнитные бури: прогноз магнитных бурь благоприятен, день пройдет без неприятностей.

Благоприятные дела 18 апреля:


решение юридических вопросов;
духовные практики, самопознание;
общение с близкими;
полноценный отдых;
профилактика здоровья.

Опасности и риски 18 апреля:


дела, требующие конкретики;
большие расходы;
конфликты со второй половинкой;
увлеченность азартными играми;
чтение негативных новостей.

Домашние дела при Луне в Рыбах

Сегодня лучше не заниматься делами, отнимающими много сил. Эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют заводить генеральную уборку и даже протирать пыль. Есть риск разбить дорогие сердцу вещи. День можно посвятить неспешным делам, которые могут подарить хорошее настроение и положительно сказаться на энергетике.

Деньги и работа в субботу

Луна в Рыбах поможет заглянуть далеко вперед, чтобы улучшить и укрепить то, с чем приходится сталкиваться каждый день. Отличный день, чтобы привести в порядок рабочие дела, обновить круг обязанностей, наладить нужные деловые связи. В отношениях с коллегами стоит быть дипломатичнее, не желательно ввязываться коллективные интриги.


В финансовом плане особых перемен не ожидается, но ни в коем случае не пускайтесь в денежные авантюры и спекуляции. Сегодня главное — сберечь то, что есть. Только так можно рассчитывать на постепенное и верное упрочнение материального положения.

Что надеть сегодня

В период влияния лунных Рыб можно выбрать один из цветов водной стихии — зеленый или синий. Их сочетание с другими натуральными природными оттенками внесет разнообразие и новые события в жизнь. Астрологи советуют быть открытыми к экспериментам, но при этом сократить украшения до минимума, поскольку они могут затруднить приход положительных событий.

Любовь и отношения в этот лунный день

На весь день Луна освобождает нас от всепоглощающих страстей, бурных переживаний и бессонных ночей, но не от любви. Именно сегодня это светлое чувство станет движущей силой: рабочие интерьеры сместятся на второй план, а на авансцену выйдут личные дела. Многим захочется уюта, тепла и душевного комфорта. Доверьтесь естественному ходу жизни и своей интуиции, тогда между вами и окружающими установится гармония и взаимопонимание. Главное — не обращать внимания на бытовые мелочи.

Влюбленным и свободным людям, мечтающим о взаимной любви, улыбнется удача. 18 апреля сложатся отличные условия, чтобы составить идеальную брачную партию.

Настроение и здоровье 18 апреля

Апрель — коварный месяц, а учитывая ситуацию в мире, еще и опасный, поэтому сейчас никак нельзя пренебрежительно относиться к своему здоровью. Главное в профилактике коронавируса — следовать правилам гигиены.


Другой острой темой дня астрологи назвали повышенную чувствительность. Сегодня мы будем мнительны, легко внушаемы, особенно по всему негативному. Поэтому самое целительное средство сейчас — позитивное мышление.

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По материалам: dailyhoro.ru

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