Медведев заявил об активных контактах России с иностранными партнерами

Влада Некрасова

Россия продолжает контакты с иностранными партнерами, несмотря на то, что мир "схлопнулся" на фоне пандемии коронавируса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи.

"Если говорить о контактах, то контакты, несмотря на то, что мир "схлопнулся", остался в национальных границах, что называется, да и внутри страны все стало гораздо труднее, тем не менее, контакты есть, все коллеги общаются", - сказал Медведев.

Он, в частности, обратил внимание на "беспрецедентное количество телефонных разговоров за последнее время" между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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