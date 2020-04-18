Месть Фадееву, болезнь или новая любовь: почему Елена Темникова покинула SEREBRO

Алексей Вольцев

Поначалу артистка не жаловалась на продюсера, но с годами существование в SEREBRO стало для нее невыносимым. Фадеев контролировал все сферы жизни Елены Темниковой, а после разрыва контракта вставлял палки в колеса, когда она начала сольную карьеру.

С переездом в Москву Елена Темникова могла стать дипломированным экономистом, но по воле случая прошла во вторую «Фабрику звезд» и связала судьбу с шоу-бизнесом. Вскоре певица поняла, что попала в жестокий мир, где приходится играть по правилам продюсера, чтобы выжить. С одной стороны, оказавшись в группе SEREBRO, артистка превратилась в звезду и секс-символ, с другой — годами ломала себя, создавая на сцене вымышленный образ откровенной дивы, которому не соответствовала внутренне.

18 апреля вокалистке исполняется 35, и сейчас она полностью довольна жизнью: сольная карьера, любимый муж, дочь. Но и сегодня в звездных кулуарах вспоминают скандальный уход Темниковой из группы и продюсерского центра Фадеева. Почему же коллеги не смогли расстаться полюбовно и сохранить нормальные отношения?

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРОДЮСЕРА

Лена появилась на свет в Кургане в семье шофера и пекаря. В четыре года девочка начала играть на скрипке, но музыкальную школу так и не окончила: не хватило усидчивости, а родители не настояли на продолжении занятий. Новым хобби ребенка стали уроки танцев и вокала, и вскоре она уже ездила по региональным конкурсам. В 2002-м Темникова завоевала Гран-при на всероссийском фестивале в Москве и с той поры не сомневалась в истинном призвании.

Мама и папа советовали Лене выбрать в столице достойный экономический вуз и получить «стабильную» профессию. Но от поисков института артистку отвлекло объявление о наборе участников во вторую «Фабрику звезд». Темникову взяли в реалити-шоу, и в рамках проекта она выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». В финале певица заняла почетное третье место, уступив серебро и золото Елене Терлеевой и Полине Гагариной.





Выступления с «фабрикантами» сменились для звезды подписанием контракта с Максимом Фадеевым. Вот только на гастролях Лена уже успела закрутить роман с Лешей Семеновым, что совсем не понравилось продюсеру. Чтобы разлучить пару, гастрольные группы расформировали, а в новый состав Алексей не вошел. Певица о замужестве не мечтала, но Семенов, чувствуя, что теряет ее, за считанные дни устроил скромную свадьбу и уговорил избранницу пойти в загс. А потом — умчался работать на предвыборной кампании в Киев. Лишь спустя четыре года, встретив настоящую любовь, мужчина оформил развод.

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Позднее Елене было не до отношений с парнями: в 2006-м Фадеев создал группу SEREBRO, солисткой которой она стала. Уже через год неизвестное трио — Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина — выступило на «Евровидении» и завоевало на конкурсе третье место. Популярность коллектива росла с каждым новым хитом и с каждым откровенным видеороликом, вот только раздеваться на камеру нравилось не всем вокалисткам.

«В клипе «Сладко» снимались чуть ли не в белье. Я ужасно себя чувствовала, с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Была домашней закомплексованной девочкой — совсем не про секс. А Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных «террористок», потому что лучше всего продаются эротика и скандалы», — сетовала Темникова.

С контрактом не поспоришь, и Лена смирилась с тем, что на экране и на сцене придется выглядеть развратно. Однако под контролем продюсера оказались не только вопросы гастролей и имиджа, но и личная жизнь подопечных. В погоне за высокими рейтингами музыкант придумывал певицам пиар-романы. Так, появились слухи о том, что Темникова встречается с Эдгардом Запашным, а затем и с братом Фадеева Артемом.

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«Максим не выносил неповиновения. Хотел все за всех решать: с кем общаться, как одеваться, во сколько возвращаться домой. Я должна была постоянно отчитываться и круглые сутки не выпускать из рук телефон — вдруг позвонит, — жаловалась Елена. — Сообщала, что ела на завтрак, сколько показывают весы, и каждый раз слышала от Макса, что я толстая и надо худеть еще. Фадеев крайне неодобрительно относился к моим настоящим романам, не хотел, чтобы с кем-то встречалась, под предлогом, что это повредит репутации группы. Серьезных отношений не было. Я не особенно переживала по этому поводу, вся энергия сублимировалась в работу».

Впервые угроза увольнения нависла над Темниковой, когда она отказалась лгать о любовной связи с Артемом. Но на деле слова Максима о прекращении работы с певицей были лишь фикцией. Спустя несколько дней продюсер встретился с артисткой, заявил, что относится к ней как к дочери и не отпустит из группы. Речь возымела эффект — как послушная девочка, Лена дала совместное интервью с братом Фадеева. Но почему же в итоге исполнительница покинула коллектив?

СКАНДАЛЬНЫЙ УХОД

Накалились не только отношения между продюсером и певицей, но и между участницами группы. На публике Темникова и Серябкина вели себя дружелюбно, а на гастролях не хотели даже останавливаться в одном отеле и избегали общения за кулисами. «Мы договорились, как взрослые люди, мол, давай будем друг друга ненавидеть, но на сцене, так как мы работаем на один результат, будем нормальными. Все равно поклонники чувствовали: что-то не так. Меня раздражало, что она всегда врет, — откровенничала Лена в Youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». — Это лично мое мнение. Зато она очень красивая и хорошая актриса. Мы давно потерялись, поэтому, когда разошлись, я не скучала. А вот когда мы еще были в группе, и у нас испортились отношения, я думала, как же так чудовищно все произошло».

Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной. По мнению «фабрикантки», из-за того, что влюбленные держали отношения в тайне, начинались «дедовщина и шантажи». Как-то солистка застукала продюсера и коллегу по группе вдвоем, и напряжение стало просто невыносимым. Впрочем, Ольга и Максим отрицали роман, а слова Елены называли ложью.

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Пожалуй, основной причиной ухода Темниковой из группы стало ухудшение здоровья. Сначала случилось сразу два обострения язвы желудка, хотя девушка правильно питалась. Врач негодовал, что виной всему — стресс, пора менять нервную работу. Потом добавились и другие проблемы: тромбоз глубоких вен из-за постоянных выступлений на высоких каблуках. Еще за год до окончания контракта певица объявила Фадееву о скором увольнении, но в итоге покинула коллектив на несколько месяцев раньше.

«В договоре был пункт о досрочном расторжении с выплатой неустойки. Вот это и было выплачено в прописанном объеме, хотя я могла спокойно доплясать и допеть, если бы было здоровье с разрешающим диагнозом от доктора, и не платить ни копеечки», — поясняла Темникова.

Найти деньги, чтоб развязаться с продюсерским центром, артистке помог возлюбленный. В феврале 2014-го Лена выступала с группой в Сочи и после концерта получила от поклонника шикарный букет цветов. На первый взгляд парень показался певице скромным и бедным студентом. Позднее выяснилось, что Дмитрий Сергеев — руководитель крупной IT-компании. Но главным было не это, а удивительное взаимопонимание, возникшее у пары с первой минуты знакомства.

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«От первого поцелуя до предложения руки и сердца прошло совсем немного времени. Я, собственно, и не знала, сколько должен длиться роман, не было опыта серьезных отношений. С Димой забыла о своих комплексах, стала настоящей, ничего не изображала, потому что боялась все испортить, — признавалась Темникова. — Быть честной стоило больших усилий. Я настолько вжилась в свой сценический образ, что он ко мне прилип, сделался маской. Дима вытащил мое нутро, с ним я стала настоящей женщиной, нежной, любящей, семейной».

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а спустя несколько месяцев Лена узнала, что беременна. Дочь Александра появилась на свет 27 марта 2015-го в подмосковной клинике. Поначалу певица не говорила о сложностях при родах, но позднее призналась, что едва не потеряла малышку.

Елена Темникова едва не потеряла дочь во время родов

Темниковой удалось быстро вернуться в форму после рождения ребенка, и она начала строить сольную карьеру. «Навстречу», «Ревность», «Импульсы города» — треки исполнительницы в стиле дип-хаус пользовались успехом. Вот только прошлое с тревожной периодичностью давало о себе знать: то Лену отказывались приглашать на съемки, то ее интервью исчезали из Сети.

«Когда я добиваюсь успеха, пусть даже маленького, Максим очень мобилизуется. Как только Love Radio поставило в эфир мою песню, туда позвонили из продюсерского центра Фадеева: «Почему вы Темникову поддерживаете?». На что ребята ответили, что это их дело, кого ставить», — делилась певица.

Неприятности со здоровьем также не закончились для артистки после ухода из продюсерского центра Фадеева. Было время, когда поклонники вовсю обсуждали проблемы звезды с кожей.

«Я плакала от бессилия. Было очень страшно. Меня обследовали все врачи в топовой московской клинике. Я ходила к косметологам, которые тоже не понимали, что происходит. А потом я сменила эндокринолога. У меня были проблемы со щитовидкой», — пояснила Темникова в шоу «Пятница с Региной».

Лена Темникова о болезни: «Было очень страшно, и я плакала от бессилия»

К счастью, после правильного лечения артистке стало лучше, и она надеется, рецидива не случится. Чего нельзя сказать о переутомлении, которое преследует исполнительницу с начала карьеры в шоу-бизнесе. В конце прошлого года она даже отменила несколько концертов и объявила, что хочет отдохнуть от гастролей: слишком уж туры выматывают и негативно влияют на здоровье. Поклонники с пониманием отнеслись к решению кумира — лишь бы Темникова не исчезала с радаров надолго и продолжала радовать публику новыми хитами.

Фото: Venturelli, Steven Ferdman, Jacopo Raule/Getty Images, Анатолий Ломохов/PhotoXPress.ru, Instagram.com, архив пресс-службы

