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Минфин заказал ершики по пять тысяч рублей за штуку для VIP-санатория в Крыму

Минфин заказал ершики по пять тысяч рублей за штуку для VIP-санатория в КрымуИзображение: zakupki.gov.ru

Структура Минфина России заказала предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей. На соответствующую заявку на портале госзакупок обратило внимание издание Baza.

Среди объектов закупки — десятки картин, горшки, кашпо и клумбы, ковры, полотенцедержатели, зеркала, вешалки-плечики, 28 минибаров, электрокамин стоимостью 111 тысяч рублей, а также 32 туалетных ершика по цене 5,1 тысячи рублей за штуку. Имущество приобретается для нужды санатория «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России», указано в карточке заявки.

VIP-санаторий расположен в крымском поселке Южный, отмечает Baza. Над заказом работает компания «Арт мебель отель компани», с 1998 года оказывающая услуги в гостиничном, апартаментном и ресторанном бизнесе. Она разрабатывала дизайн-проекты для «Газпрома» и его «дочек», пишет издание.

В Минфине и в «МФК Минфина России» не ответили на запросы Baza.

В феврале сообщалось, что Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо». Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей. Впоследствии тендер на заключение данного контракта был отменен, сообщали «Ведомости».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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