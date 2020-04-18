Министра Хакасии Сергея Новикова суд арестовал на два месяца

Лидия Мартынова

Задержанному ранее исполняющему обязанности заместителя главы Хакасии и министру строительства и ЖКХ региона Сергею Новикову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает ТАСС, такое решение принял Абаканский городской суд, который 18 апреля постановил отправить министра под арест сроком на два месяца.

«Арест до 16 июня», — сказал сотрудник суда.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Новикову предъявлено обвинение во взятке на 12 млн рублей.

«Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes, Сергей Новиков был задержан в Абакане утром 18 апреля сотрудниками ФСБ. Министра задержали с поличным при получении взятки от представителя одной из строительных компаний региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим.