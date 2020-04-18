Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом

Влада Некрасова

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом и подчеркнул, что своими поступками Россия в очередной раз подтвердила, что является искренним другом республики, сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны республики Сербии Александр Вулин поблагодарил министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за помощь, оказываемую российскими военными в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории республики", - говорится в сообщении.