Модная битва: Алена Ахмадуллина против Светланы Бондарчук

Вадим Карасев

Находясь в самоизоляции, остается лишь предаваться воспоминаниям о былых путешествиях. В январе этого года Алена Ахмадуллина и Светлана Бондарчук успели отдохнуть на Мальдивах. Для своих отпускных фото обе выбрали ярко-зеленый костюм с шортами от Alena Akhmadullina. Сама дизайнер прогуливалась в нем по пляжу, ну а Светлана в этом наряде отправилась на рыбалку.

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