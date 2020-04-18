Модная битва: Алена Ахмадуллина против Светланы Бондарчук
Сегодня, 09:07 Вадим Карасев
Находясь в самоизоляции, остается лишь предаваться воспоминаниям о былых путешествиях. В январе этого года Алена Ахмадуллина и Светлана Бондарчук успели отдохнуть на Мальдивах. Для своих отпускных фото обе выбрали ярко-зеленый костюм с шортами от Alena Akhmadullina. Сама дизайнер прогуливалась в нем по пляжу, ну а Светлана в этом наряде отправилась на рыбалку.
Кому он идет больше? Голосуем!
По материалам: spletnik.ru