Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей
Выкупающие недвижимость у города предприниматели таким образом смогут отложить платежи за второй квартал до конца текущего года, сообщил заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Это отсрочка платежей за три месяца – апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи", – приводятся слова Ефимова на сайте мэра Москвы.
В связи с пандемией коронавируса малый и средний бизнес в России терпят огромные убытки. Накануне сообщалось, что московский бизнес освободят от арендных платежей.
предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в Москве утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса, его подписал мэр Москвы Сергей Собянин.