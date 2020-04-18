Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей

Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей

Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей
платежей на 3,6 миллиарда рублей согласно третьему пакету антикризисных мер, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает "Москва 24" со ссылкой на сайт мэра.

Выкупающие недвижимость у города предприниматели таким образом смогут отложить платежи за второй квартал до конца текущего года, сообщил заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.


"Это отсрочка платежей за три месяца – апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи", – приводятся слова Ефимова на сайте мэра Москвы.

В связи с пандемией коронавируса малый и средний бизнес в России терпят огромные убытки. Накануне сообщалось, что московский бизнес освободят от арендных платежей.


предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Москве утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса, его подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей
Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного прогноза
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного
В Португалии число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 20 тысячам
В Португалии число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 20
Коронавирус ударил по производителям золота
Коронавирус ударил по производителям золота
Врачам дали совет полоскать рот спиртом и капать кислоту в глаза от коронавируса
Врачам дали совет полоскать рот спиртом и капать кислоту в глаза от
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Еще по теме

Индекс издержек для бизнесменов представили в Москве
Стоимость патента на работу в Москве вырастет до пяти тысяч рублей
В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям
На Чукотке бизнесу дали отсрочку платежей за аренду из-за коронавируса