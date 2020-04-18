Московские предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей

Алексей Вольцев

платежей на 3,6 миллиарда рублей согласно третьему пакету антикризисных мер, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает "Москва 24" со ссылкой на сайт мэра.

Выкупающие недвижимость у города предприниматели таким образом смогут отложить платежи за второй квартал до конца текущего года, сообщил заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.





"Это отсрочка платежей за три месяца – апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи", – приводятся слова Ефимова на сайте мэра Москвы.

В связи с пандемией коронавируса малый и средний бизнес в России терпят огромные убытки. Накануне сообщалось, что московский бизнес освободят от арендных платежей.

предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Москве утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса, его подписал мэр Москвы Сергей Собянин.