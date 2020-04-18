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Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом

Музеи в Австрии откроются в мае, массовые мероприятия пока под запретом
Музеи в Австрии смогут открыться в середине мая, крупные массовые мероприятия остаются под запретом до 31 августа, заявил в пятницу вице-канцлер республики Вернер Коглер.

"С середины мая могут открываться музеи и схожие учреждения", - сказал Коглер на пресс-конференции.

Он напомнил, что все мероприятия под запретом до 30 июня, с 1 июня будут послабления, но они не затронут массовые мероприятия. "К сожалению, до 31 августа по-прежнему будут невозможны крупные мероприятия с участием большого количества человек, стоящих близко друг к другу. Это касается, например, крупных городских праздников, музыкальных фестивалей", - добавил вице-канцлер.


Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Возобновили работу маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы те носили маски и держали дистанцию.


Если все пойдет по плану, с мая откроются все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Работа гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая. Ограничения на выход из дома сохраняются до 1 мая.

После оглашения сроков возвращения к нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил, что при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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